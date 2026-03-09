Las protestas quedan suspendidas tras la instalación de carteles y dispensadores de bolsas en los accesos del centro comercial de Tenerife

El sindicato CCOO Eulen confirma el éxito de sus protestas en Santa Cruz de Tenerife. Las trabajadoras logran medidas de higiene tras semanas de lucha. El Corte Inglés atiende a sus peticiones e instala cartelería informativa y bolsas para garantizar la limpieza del centro comercial.

El personal de limpieza de Eulen logra que El Corte Inglés instale carteles y dispensadores / CCOO EULEN

Los delegados de CCOO y la plantilla de limpieza del centro comercial tinerfeño desconvocan las movilizaciones previstas para el 14 de marzo.

La empresa instaló señalética que responsabiliza a los dueños de los animales de sus desperdicios. El sindicato agradece el apoyo social tras recoger más de 1.350 firmas.

Victoria del sentido común

La plantilla de limpieza celebra el éxito de sus reivindicaciones tras semanas de lucha intensa. La representación de los trabajadores de Eulen confirma que el esfuerzo colectivo ha merecido la pena. El sindicato CCOO destaca el valor de la unión para lograr cambios reales.

El comité de empresa agradece de todo corazón el apoyo recibido por la sociedad tinerfeña. Los medios de comunicación dieron voz a sus quejas desde el primer día de conflicto. Además, el respaldo físico en las manifestaciones anteriores resultó clave para la victoria.

La campaña de recogida de apoyos sumó más de 1.350 firmas de ciudadanos comprometidos. Esta presión social obligó al cliente a tomar medidas responsables con el entorno de trabajo. El personal respira aliviado al ver respetada su dignidad profesional y sus funciones.

Nuevas medidas de higiene

Los accesos de El Corte Inglés ya lucen carteles informativos para todos los usuarios. Estas señales indican claramente que los dueños deben recoger las necesidades de sus mascotas. El mensaje fomenta el civismo, la empatía y la responsabilidad ciudadana básica.

La empresa también ha instalado dispensadores con bolsas gratuitas en las puertas principales. Este recurso facilita que los propietarios actúen de forma correcta ante cualquier imprevisto. Así, las limpiadoras cuentan con un respaldo visual para evitar tareas que no les corresponden.

El objetivo principal del conflicto era responsabilizar al cliente del comportamiento de su animal. Con estas herramientas, el personal de limpieza puede remitir al usuario a la normativa vigente. El sentido común predomina finalmente en el uso de los espacios comunes.

Nuevos carteles y dispensadores en el acceso al Corte Inglés / CCOO EULEN

Seguimiento y desconvocatoria

Los trabajadores suspenden la manifestación programada para el próximo sábado 14 de marzo. La decisión llega tras comprobar físicamente que las propuestas del comité se han cumplido. Los delegados consideran que las medidas actuales solucionan el conflicto de raíz.

No obstante, el sindicato mantendrá una vigilancia activa sobre la evolución de la situación. El próximo lunes celebrarán una reunión con la empresa para formalizar los acuerdos alcanzados. En este encuentro establecerán un control periódico para evaluar la eficacia del sistema.

La plantilla seguirá proponiendo mejoras si detectan nuevas carencias en el servicio de limpieza. Por ahora, el civismo y la higiene ganan la batalla en el centro comercial. Los empleados agradecen nuevamente a todas las personas que caminaron a su lado.