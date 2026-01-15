La asociación ‘Nuevo Futuro Tenerife’ recibe el apoyo del Cabildo insular por su labor durante 30 años con las personas en situación de vulnerabilidad

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, visita la sede de ‘Nuevo Futuro’ en Santa Cruz de Tenerife. Cabildo de Tenerife.

Más de 3.300 personas en situación de vulnerabilidad ha atendido ‘Nuevo Futuro Tenerife’ durane treinta años. El Cabildo de Tenerife reafirma su apoyo a esta entidad, apoyando sus proyectos para la emancipación de los jóvenes.

En este sentido, también, han puesto en marcha iniciativas de integración comunitaria y facilitan recursos de apoyo a madres y familias.

Políticas públicas del Cabildo

En una reciente visita de la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosar Dávila, ha asegurado «es un recurso esencial que demuestra el valor de acompañar, orientar y ofrecer oportunidades reales a quienes más lo necesitan».

Por otro lado, también, Dávila ha subrayado «que van a seguir reforzando el compromiso con entidades como ‘Nuevo Futuro Tenerife’, que trabajan cada día desde la cercanía y la experiencia”.

La consejera de Acción Social, Águeda Fumero, ha resaltado «la importancia que, desde el IASS, damos a la prestación de una atención de máxima calidad y especializada».

Fumero acentuó que «es fundamental acompañar a las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad». En este sentido, los proyectos que financia el IASS ha destacado «los hogares de emancipación para jóvenes que salen del sistema de protección y que siguen necesitando ese acompañamiento».

La presidenta de ‘Nuevo Futuro Tenerife’, María Esther Navarro Reyes, expuso que el perfil principal de personas usuarias son jóvenes migrantes extutelados y menores extranjeros no acompañados.