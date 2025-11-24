El suceso ocurrió en el muelle de San Cristóbal

Un pescador resultó herido este lunes a las 03:36 horas tras sufrir una caída en una zona de tetrápodos en el muelle de San Cristóbal, en Las Palmas de Gran Canaria.

Un pescador herido tras caer en la costa de Gran Canaria / Imagen del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

A la hora indicada, el 112 recibió una llamada y se activaron los recursos de emergencia donde varios efectivos de bomberos rescataron al afectado tras acceder a la zona. El personal del SUC valoró y asistió al pescador que presentaba un traumatismo en miembro inferior de carácter moderado.

Tras el rescate, el personal sanitario trasladó al herido en una ambulancia sanitarizada del SUC al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

El Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Rescate de Las Palmas de Gran Canaria y la Policía Local colaboraron con el resto de los recursos de emergencia.