ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Un pescador herido tras caer en la costa de Gran Canaria

Redacción RTVC
Redacción RTVC

El suceso ocurrió en el muelle de San Cristóbal

Un pescador resultó herido este lunes a las 03:36 horas tras sufrir una caída en una zona de tetrápodos en el muelle de San Cristóbal, en Las Palmas de Gran Canaria.

Un pescador herido tras caer en la costa de Gran Canaria
Un pescador herido tras caer en la costa de Gran Canaria / Imagen del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

A la hora indicada, el 112 recibió una llamada y se activaron los recursos de emergencia donde varios efectivos de bomberos rescataron al afectado tras acceder a la zona. El personal del SUC valoró y asistió al pescador que presentaba un traumatismo en miembro inferior de carácter moderado.

Tras el rescate, el personal sanitario trasladó al herido en una ambulancia sanitarizada del SUC al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

El Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Rescate de Las Palmas de Gran Canaria y la Policía Local colaboraron con el resto de los recursos de emergencia.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Un senderista sufre heridas graves tras el desprendimiento de una piedra en Tenerife

Reclaman ayuda ciudadana para detener a los diez fugitivos más peligrosos de España

El fiscal general del Estado dimite tras la sentencia del Tribunal Supremo

Llegan dos cayucos a El Hierro con 260 migrantes

Un motorista muere en Gáldar al chocar contra un turismo que estaba estacionado

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025