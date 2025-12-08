Están acusados de delitos de prostitución y corrupción de menores a una menor vulnerable de un centro de acogida de Ingenio, en Gran Canaria

Zona de Playa del Inglés.

La Fiscalía Provincial de Las Palmas solicita más de 11 años y más de 7 años de prisión para un hombre y una mujer, respectivamente, por los delitos de prostitución y corrupción de menores. En concreto, como responsables de estos hechos a una menor vulnerable de un centro de acogida de Ingenio, en Gran Canaria.

El juicio está previsto para el 11 de diciembre en el Juzgado de Instrucción Número 2 (antiguo mixto No 7) de San Bartolomé de Tirajana, la fiscal explica en su escrito de acusación que, antes del 18 de marzo de 2024, la encausada R.C.R.A, mayor de edad, contactó con la menor, a quién conocía del barrio de El Carrizal, en el municipio de Ingenio, y le ofreció prestarle ayuda, ya que era conocedora de la vulnerabilidad de la joven.

En concreto, la menor era tutelada, sin apoyo familiar y se fugaba del centro de acogida en el que vivía. Por lo que la mujer, de común acuerdo con el también encausado G.V., acordó que le facilitaría a chicas para que estas ejercieran la prostitución en el local. Un local que el mismo regentaba bajo el nombre de «LUX«.

Lucro por prostitución ajena

Este local, explican, estaba destinado al intercambio de parejas y al ejercicio de la prostitución. Y ubicado en un centro comercial de la Avenida Francia, en Playa del Inglés, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. De tal forma que ambos se lucrarían de la prostitución ajena.

Así una de las chicas ofrecidas por la encausada para ir al citado local fue la menor de Ingenio, siendo el hombre consciente de su minoría de edad, así como de su extrema situación de vulnerabilidad. Sin embargo, G.V. al menos en los días 18 y 19 de marzo de 2024 le expuso a la menor el horario en el que debía estar dentro del club ejerciendo la prostitución. Así como la zona y los clientes con los que tenía que practicar sexo.

Además la menor tenía que entregar al hombre el dinero recibido por dichos servicios. Asimismo, al menos una ocasión, el encausado G.V., a cambio de pagarle 50 euros a la menor y con la finalidad de satisfacer sus deseos sexuales, mantuvo relaciones sexuales con la chica. Actualmente el encausado se encuentra privado de libertad por esta causa desde el 9 de agosto de 2024. Entonces fue detenido en Múnich (Alemania) como consecuencia de una Orden Europea de Detención y Entrega emitida por el Juzgado de Instrucción Número 2 de San Bartolomé de Tirajana. Mientras que la acusada también está en prisión por esta causa desde el 16 de enero de 2025.

13 años de libertad vigilada cuando cumpla condena

Por todo ello, a G.V. se le solicita un total de 11 años y seis meses de prisión. Por el delito de prostitución y corrupción de menores. Además de 13 años de libertad vigilada cuando cumpla la condena. También la prohibición de acercamiento a menos de 200 metros de la joven durante 23 años y la clausura definitiva del local denominado ‘LUX’, entre otras.

Y a la encausada, por su parte, le solicitan la pena de siete años y seis meses de prisión por prostitución y corrupción de menores. Además de ocho años de libertad vigilada cuando cumpla la condena o la prohibición durante 15 años de acercarse a la joven, entre otras medidas. Asimismo, como responsabilidad civil, los acusados tendrán que indemnizar, de forma conjunta y solidariamente, a la joven en la cantidad de 30.000 euros, por los perjuicios morales causados a la misma.

Encausados con antecedentes

La fiscal recoge, en su escrito, que al encausado le consta una sentencia firme de 25 de agosto de 2021, dictada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 1 de San Bartolomé de Tirajana. Por un delito de lesiones y maltrato familiar, entre otras. Por lo que fue condenado a la pena de 53 días de trabajos en beneficio de la comunidad. Mientras que R.C.R.A. también fue condenada el 20 de mayo de 2024, por el Juzgado de Instrucción Número 1 de Telde. Por un delito de conducción sin permiso, a la pena de 44 días de trabajos en beneficio de la comunidad.

Además en dicha sentencia también fue condenada por un delito de lesiones, entre otras, a la pena de cuatro meses de multa. Y por sentencia firme de 16 de marzo de 2024, dictada por el Juzgado de Instrucción Número 1 de Telde, por un delito de atentado a la pena de cuatro meses de prisión. Suspendida por dos años en la misma fecha, y por un delito leve de amenazas, a la pena de 20 días de multa.