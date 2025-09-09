Piden paralizar el desahucio de una familia en Ingenio con 6 niños

La plataforma Derecho a Techo de Canarias solicita a las administraciones parar el desahucio de una familia en Ingenio con 6 hijos y 1.800 euros de ingresos

Moisés Macías pide ayuda para conseguir una vivienda para él y su familia ante el desahucio del 11 de septiembre. EFE.

La plataforma Derecho a Techo de Canarias se hace eco de la situación de una familia en Ingenio, Gran Canaria, con amenaza de desahucio. Con seis hijos, en 2020, dejaron de pagar la hipoteca al quedarse en el paro.

El fondo que compró su deuda le pide la vivienda. Moisés Macías y su esposa se quedarán este jueves en la calle si se ejecuta el desahucio. Aseguran que no han encontrado un alquiler con el que mudarse con sus hijos de entre tres y trece años.

Macías ha remarcado que solo pide «ayuda» para encontrar una casa que «pueda pagar» con su nómina de 1.200 euros y la pensión que cobra por incapacidad, de 600.

Un alquiler asequible

La organización Derecho al Techo está buscando un alquiler asequible para esta familia. En una rueda de prensa convocada por la plataforma, Macías, trabajador de una cadena de supermercados, ha asegurado que Asuntos Sociales le va a quitar sus hijos si no consigue un techo.

Adquirieron la casa en 2006 y poco antes de la pandemia de la covid-19 su mujer se quedó en el paro. Con pocos ingresos dejaron de pagar la hipoteca. Ha comentado, «tuvimos que elegir y mis hijos son lo primero».

Cinco años después, el fondo que compró su deuda al banco le pide por su vivienda el 86 % del precio que pagó por ella hace ya casi dos décadas, sin que se le reduzcan las cuotas abonadas durante 14 años.

Desesperado ha declarado «no me niego a pagar, pero pido a todos una ayuda» porque «solo tenemos el problema de la vivienda y, si me echan el jueves, ¿a dónde voy?». «Solo pido que paralicen la orden de desahucio, que me den más tiempo para buscar un sitio donde irme a vivir con mis hijos, que sea asequible (…) Soy una persona trabajadora, estoy día y noche trabajando para que a mis hijos no les falte de nada».

La abogada de Derecho al Techo, Isabel Saavedra, ha explicado que ya han solicitado al juzgado la paralización del desahucio instado por «el fondo buitre Promontoria Yellowstone, que va a echar a Moisés, a su mujer y a sus seis niños».

Pendientes de la decisión del juez

Según Saavedra, «están pendientes de que entre hoy y mañana, porque ya no da tiempo de más, nos diga algo el juzgado» pero ahora mismo, ha lamentado, «no hay ninguna alternativa habitacional para Moisés». Desde que le comunicaron el desahucio comenzaron a buscar un alquiler sin éxito.

Desde Derecho al Techo piden «todo el apoyo» para paralizar este desahucio porque, además, dicen que el caso de Moisés no es el único, ya que «hay mucho más en Canarias: algunos se visibilizan y otros no, porque las familias a veces, por vergüenza, se van».

En Canarias, ha denunciado la letrada, «hay gente viviendo en coches, viviendo en caravanas, viviendo en chabolas, porque en esta isla ya no queda una sola vivienda pública ni asequible».

Piden ayuda a las instituciones porque dicen «son los responsables de asegurar este derecho».