Consideran que es «necesaria la implantación urgente de un protocolo de atención a personas sin hogar en los servicios de urgencias hospitalarias

Imagen archivo RTVC.

El colectivo de trabajadores de la sanidad pública canaria ‘Asamblea 7Islas’ pide a la Administración un protocolo de atención integral a las personas sin hogar que acuden a las urgencias hospitalarias que permita garantizarles también un seguimiento social tras su alta médica.

Categorías sanitarias

Así lo ha solicitado el colectivo, que representa a 14.000 trabajadores de 30 categorías sanitarias y no sanitarias de los grupos C, D y E del Servicio Canario de la Salud (SCS), tal y como ha informado este viernes en un comunicado.

En su escrito, indica que «actualmente no existe un marco normativo claro ni homogéneo para abordar la atención integral de las personas sin hogar que acuden a las urgencias hospitalarias, muchas veces en condiciones de salud crítica y con un alto grado de vulnerabilidad social».

Urgencias hospitalarias

Esta entidad recalca que las urgencias hospitalarias «se han convertido en el último refugio para personas que no tienen dónde dormir, o cómo acceder a un tratamiento médico«.

«Les atendemos, pero luego vuelven a la calle sin ningún tipo de seguimiento, las consecuencias de esta desidia la hemos tenido recientemente con el fallecimiento de varias personas sin hogar en las puertas del servicio de urgencias de un hospital público en Gran Canaria y Tenerife«, apostilla.

Sociales municipales

Por ello, considera que es «necesaria la implantación urgente de un protocolo de atención a personas sin hogar en los servicios de urgencias hospitalarias, ante el preocupante aumento de casos y la falta de coordinación entre el sistema sanitario y los servicios sociales municipales».