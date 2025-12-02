Marilia Monzón interpreta el nuevo villancico del Gobierno de Canarias bajo el título ‘Piel de sal’ homenajea las tradiciones de las islas

Informa: RTVC.

El Gobierno de Canarias presenta el nuevo villancico oficial con el que felicitará estas navidades. ‘Piel de sal’ es interpretado por Marilia Monzón. Realizado por Teodoro y Guillermo Ríos, la cantante pone voz a unas letras que hacen un guiño a la tradición marinera.

Este villancico ha sido presentado junto con el Belén de la sede de Presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife.

Un belén de estilo bíblico donde se recrea el ambiente y las costumbres de Palestina en el momento del nacimiento del niño Jesús. Con el agua, como elemento central y una gran número de elementos que recrean las calles, las edificaciones. Además, se incorpora un guiño a nuestra región, con alguna licencia sobre el origen de los primeros habitantes de nuestras islas.

Recorrido circular del Belén

En esta ocasión, el belén presenta un recorrido circular, donde los visitantes pueden contemplar las distintas escenas en un ambiente de estilo hebreo por sus cuatro lados. El espacio que ocupa es aproximadamente 21 metros cuadrados, con unas dimensiones de 2.44 metros de ancho y 8.54 metros de largo.

El nacimiento está compuesto por más de 410 piezas, incluidas las distintas escenas y animales. Las figuras han sido creadas por el famoso artista José Luis Mayo Lebrija, maestro belenista que desde los años 50 ha depurado un estilo realista que le ha convertido en una de las grandes referencias internacionales en este ámbito.

Las piezas están policromadas al óleo y presentan un tamaño de 24 cm en las figuras más grandes y siguiendo una perspectiva adecuada, se incluyen figuras de 7 y 11 cm, que proporciona al espectador la sensación de profundidad propia de este tipo de belenes.

El belén instalado en la sede de Presidencia de Santa Cruz de Tenerife es obra del colectivo Amigos del Belén de La Laguna.

Este es el segundo año que preparan el nacimiento en la sede de Presidencia en Tenerife. En 2022 fueron los encargados de hacer el belén del Parlamento de Canarias y otros belenes de grandes dimensiones como el Belén del Mando de Canarias en el Palacio de Capitanía.

El belén de la sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias en Gran Canaria, en la Avenida José Manuel Guimerá, 1, Santa Cruz de Tenerife, podrá visitarse hasta el 4 de enero de 2026.