Las Fiestas de La Naval arrancan con gran ambiente y participación vecinal en Las Palmas de Gran Canaria

La alcaldesa Carolina Darias lanzó desde los balcones del Real Club Victoria el volador que abrió el tradicional Chapuzón de La Naval. El acto reunió a vecinas, vecinos y representantes municipales, en un ambiente festivo que dio inicio a uno de los eventos más populares del calendario local.

Carolina Darias da el pistoletazo de salida al tradicional Chapuzón de La Naval | Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Chapuzón con papahuevos y murgas

Entre los asistentes destacaron el concejal del distrito Isleta-Puerto Guanarteme, Héctor Alemán, y la edil de Fiestas, Inmaculada Medina, junto a otros miembros de la corporación. Este año, las personas nominadas como “chapuzoneros” recibieron el cariño del público que abarrotó el paseo.

Antes del disparo del cohete, los papahuevos recorrieron el paseo anunciando la fiesta, seguidos por murgas que dedicaron coplas humorísticas a los homenajeados. Tras el baño simbólico, la celebración continuó con un espectáculo pirotécnico desde La Puntilla, que iluminó el cielo de la bahía.

Un fin de semana lleno de actividades

El programa de Las Fiestas de La Naval sigue este sábado con un mercado de productos canarios en el entorno del Castillo de La Luz y Juan Rejón. Además, el Regimiento de Artillería Antiaérea 94 expone material militar en los jardines del Castillo. Paralelamente, se exhibirá una muestra naval con nuevas maquetas del Castillo de la Luz y del barco de Sir Francis Drake.

A las seis de la tarde se conmemorará la Batalla Naval de 1595, y a las diez y media de la noche tendrá lugar su recreación con espectáculo pirotécnico. La representación incluirá maquetas del distrito Isleta y figuras históricas, cerrando así a un fin de semana marcado por la tradición y la participación ciudadana.