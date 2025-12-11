Planas exige a Bruselas el mantenimiento del POSEI

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha defendido que las ayudas económicas del POSEI se contemplen en los próximos presupuestos europeos
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha defendido en Bruselas el mantenimiento del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad, POSEI. Considera necesario que aparezcan reflejada en los próximos presupuestos de la Unión Europea.
Planas ha criticado que la Comisión europea quiera imponer las condiciones de ese programa, porque depende de los países de la UE, que debe ser el Consejo quien lo decida y que la Comisión sólo pueda identificar los fondos que va a tener. Unas ayudas que compensan los sobrecostes para el sector primario de la lejanía y la insularidad.
POSEI adicional
Las Organizaciones Profesionales Agrarias: ASAGA, COAG, UPA y PALCA piden al Estado el abono del POSEI adicional que afecta a 7.803 productores de Canarias.
En este sentido, han manifestado esta preocupación al Gobierno de Canarias para que denuncie el impago de los 24,9 millones de euros, a los que se comprometió el Pacto de las Flores con el sector agrícola y ganadero de las islas durante la anterior legislatura. Este dinero, aseguran, pertenece a las tres últimas campañas y una cantidad necesaria para que las empresas del sector puedan continuar con su actividad.
El POSEI adeudado corresponde a las campañas 2022, 2023 y 2024. Recuerdan que está recogido en el Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias y la normativa europea garantiza estas ayudas.