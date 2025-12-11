Planas exige a Bruselas el mantenimiento del POSEI

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha defendido que las ayudas económicas del POSEI se contemplen en los próximos presupuestos europeos

Informa: Alexandre Mato.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha defendido en Bruselas el mantenimiento del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad, POSEI. Considera necesario que aparezcan reflejada en los próximos presupuestos de la Unión Europea.

Luis Planas, Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Planas ha criticado que la Comisión europea quiera imponer las condiciones de ese programa, porque depende de los países de la UE, que debe ser el Consejo quien lo decida y que la Comisión sólo pueda identificar los fondos que va a tener. Unas ayudas que compensan los sobrecostes para el sector primario de la lejanía y la insularidad.

Luis Planas ha pedido a Europa que mantenga el POSEI.

POSEI adicional

Las Organizaciones Profesionales Agrarias: ASAGA, COAG, UPA y PALCA piden al Estado el abono del POSEI adicional que afecta a 7.803 productores de Canarias.

En este sentido, han manifestado esta preocupación al Gobierno de Canarias para que denuncie el impago de los 24,9 millones de euros, a los que se comprometió el Pacto de las Flores con el sector agrícola y ganadero de las islas durante la anterior legislatura. Este dinero, aseguran, pertenece a las tres últimas campañas y una cantidad necesaria para que las empresas del sector puedan continuar con su actividad.

El POSEI adeudado corresponde a las campañas 2022, 2023 y 2024. Recuerdan que está recogido en el Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias y la normativa europea garantiza estas ayudas.