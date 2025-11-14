Agaete reabre su playa principal con bandera amarilla, aunque Las Salinas continúa cerrada por fuerte oleaje

RTVC.



Las playas del norte de Gran Canaria vuelven a estar disponibles para el baño después de que los técnicos confirmaran la ausencia de vertidos en la costa. En Agaete, donde este jueves se desaconsejaba la entrada al mar debido a las condiciones meteorológicas adversas, la situación ha mejorado notablemente.

Las playas del norte de Gran Canaria reabren al baño

Los análisis y la inspección realizadas en la zona han permitido certificar que no existe ningún tipo de contaminación en el litoral. Por ello, en la playa de Agaete ya ondea la bandera amarilla, que permite el baño con precaución.

No obstante, en el área de Las Salinas se mantiene la bandera roja, ya que el fuerte oleaje continúa haciendo peligrosa la actividad de baño en ese punto concreto.