Más de diez playas de Gran Canaria afectadas por el vertido de las piscifactorías de Telde

Redacción RTVC
Redacción RTVC

El PLATECA activado este jueves continuará todo el fin de semana a la espera de los análisis

Más de diez playas de Gran Canaria afectadas por el vertido de las piscifactorías de Telde. Imagen de RTVC

Más de diez playas en varios municipios de Gran Canaria se encuentran cerradas por el vertido de materia orgánica en descomposición de las piscifactorías de Telde.

La mancha, que empezó en el litoral este de la isla, ya se ha extendido hasta Mogán, donde todas sus playas cuentan con bandera rojo, exceptuando en El Perchel y Costa Alegre.

Por esta razón, el Gobierno de Canarias activó este jueves el Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA) en Telde, Ingenio, Santa Lucía de Tirajana, Mogán, Agüimes y San Bartolomé de Tirajana, aunque en estos dos últimos municipios aún no hay restricciones en sus costas.

La medida continuará todo el fin de semana y se mantendrá, al menos, hasta el próximo lunes a la espera de los resultados.

El Gobierno de Canarias activaba este jueves el PLATECA en situación de alerta por contaminación marina en seis municipios de la isla. Imágenes de RTVC

