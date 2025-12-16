La moción en contra que se ha ratificado este martes en el pleno del Cabildo de El Hierro

Este martes se han celebrado dos plenos extraordinarios en el Cabildo de El Hierro con mociones presentadas por la oposición. Uno de ellos, que solicitó la Asamblea Herreña (AH), provocó un intenso debate sobre las propuestas de zonas para la ampliación de Gorona del Viento con la instalación de paneles fotovoltaicos, que se rechazó.

Informa RTVC.

«No estamos de acuerdo en que la finca Los Palmeros sea el punto», ha dicho David Cabrera, portavoz de Asamblea Herreña. Por su parte, Javier Armas, portavoz AHI, ha abogado por «partir de cero para con un estudio independiente, localizar aquellas zonas que técnicamente hoy, a 2025, son las idóneas».

Mientras Alpidio Armas, presidente del Cabildo de El Hierro, ha señalado que la Agrupación Herreña Independiente «planteó hacer un estudio externo y en base a ese estudio externo (0:26) decidir en ese momento dónde se ubica la planta».

El segundo pleno, a petición de la Agrupación Herreña Independiente (AHI) que ha contado con un «apoyo unánime al Decreto Canarias«, con un respaldo institucional a «medidas fiscales» para las Islas Verdes que se elevará al Gobierno central.