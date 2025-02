Sesión plenaria en el Parlamento de Canarias donde se ha abordado, entre otros temas, la financiación para el reparto de menores migrantes

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado este martes que solo queda por garantizar la financiación para cerrar el reparto puntual de 4.500 menores migrantes desde Canarias y Ceuta en el que trabaja con el Gobierno central.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Fernando Clavijo, en el pleno del Parlamento de Canarias, ha informado de que esta tarde viajará a Madrid para reunirse este miércoles con la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pues «solamente queda la ficha financiera» para llegar a un acuerdo sobre la distribución de los menores.

El presidente de Canarias, en respuesta a dos preguntas del grupo Mixto y de Vox sobre inmigración, ha señalado que con esta distribución se va a conseguir «un parche» para aliviar la tensión a la que están sometidos los servicios asistenciales de Canarias que, no obstante, «no va a resolver el problema».

«No podemos normalizar la situación»

Ha admitido que no es la solución que busca el Gobierno de Canarias ni la que demandan los ciudadanos, al tiempo que ha reconocido la situación «desesperante» en la que se encuentran los vecinos de La Restinga, en El Hierro, punto de llegada de numerosos cayucos, que han visto cómo se modifica su vida.

«No podemos normalizar la situación de la isla de El Hierro«, ha manifestado Clavijo, quien la ha descrito como «absolutamente injusta», de ahí que haya que seguir «trabajando y peleando» desde la unidad política del Parlamento canario para lograr el reparto de menores migrantes, ha apostillado.

El presidente ha reconocido que le quita el sueño la Bajada de la Virgen de Los Reyes, que tendrá lugar en julio en El Hierro, con los servicios sanitarios de la isla «absolutamente desbordados».

Por ello, ha reiterado la exigencia al Gobierno central de que se establezca un hospital de campaña en El Hierro ante la posible «llegada masiva de pateras» que puede coincidir con esta festividad.

El presidente, que ha defendido la importancia de darle una respuesta inmediata a los ciudadanos de Canarias y a los niños africanos que huyen «del hambre, de la muerte y de la miseria», ha recordado que hay tres contenciosos en este momento administrativos en el Tribunal Supremo con el Gobierno de España sobre este asunto.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en el pleno del Parlamento de Canarias. Imagen EFE

Implicación de Europa y España

En este contexto, ha insistido en que se ofrezca a Canarias una respuesta desde Europa y España para que dejen de llegar cayucos a las islas.

Frente a las críticas de Vox, que ha acusado al Gobierno de Canarias de no hacer todo lo que debería, Clavijo le ha afeado al diputado de este partido, Nicasio Galván, que ni él se cree lo que dice y que lo que hace es interpretar «un argumento que le viene de Madrid».

También le ha recriminado que no tiene «corazón» con la situación que se vive en Canarias y le ha pedido que sea «un poco serio y riguroso» porque se está hablando de «miseria, de muerte y de sufrimiento».

Clavijo ha hecho estas declaraciones después de que el diputado de Vox haya opinado que el reparto de menores es «un parche, que solo promueve el efecto llamada» y haya reclamado, entre otras medidas, que se fomente las órdenes de expulsión y el despliegue del Frontex para patrullar por las costas africanas y devolver las pateras a África.

Pleno del Parlamento de Canarias, 11 de febrero de 2025. Imagen @parcan

Financiación autonómica

Clavijo ha criticado también este martes el «oscurantismo» que existe en la negociación entre el Gobierno de España y Cataluña para un posible concierto fiscal y la presumible condonación del 15 por ciento de su deuda pública.

Clavijo ha asegurado, durante el pleno del Parlamento canario, a pregunta del Grupo Popular, que en cualquier decisión que pueda afectar a Canarias negativamente, el Gobierno regional defenderá la posición del archipiélago «en todos los aspectos y en todas las esferas, en la política, en la media política o en la judicial».

Sin embargo, admitió que en estos momentos desconoce el texto porque uno de los «principales problemas» en este tema, es que «hay mucho oscurantismo».

«Nosotros ahora mismo desconocemos el texto. Uno de los principales problemas que tenemos es que hay mucho oscurantismo; no sabemos si hay o no hay. En definitiva, no tenemos información como para poder anticipar aquí una decisión tan determinante, entre otras cosas, como poder acudir a un Constitucional», apuntilló.

De todas formas, señaló que desde la Consejería regional de Hacienda se está haciendo un seguimiento de todas las decisiones.

Deuda pública

Añadió que, en este sentido, para 2025 el Gobierno canario tiene dos objetivos «claros», tales como son la condonación de la deuda, porque «aquí no se condona la deuda, la deuda no desaparece, la deuda pasa de deberla los catalanes, a que la deba el resto de los españoles, todos los españoles».

Por lo que matizó que ese es «uno de los asuntos que puede generar un quebranto» para los intereses de Canarias. Sobre ello prosiguió que la deuda «se mutualiza entre todos», por lo que en un «plano de igualdad», lo entendería «razonable», porque «es evidente» que las comunidades autónomas están infrafinanciadas en relación al Estado pero, subrayó, «tiene que ser un plano de igualdad para todos» los ciudadanos.

Y, por otro lado, sobre la reforma del sistema de financiación solicitó que se haga «con transparencia, se tiene que hacer entre todos, no solo con acuerdos bilaterales», aunque abogó por plantear primero «¿cuál es la carta de servicio a la que van a tener derecho los ciudadanos cuando pagan sus impuestos?».

Impacto de los aranceles

Asimismo, Clavijo ha hecho alusión en el pleno parlamentario a la política de aranceles que se está anunciando y ha advertido de que «vienen curvas» y «mucha zozobra» en 2025, augurando un «notable impacto» en las islas de los nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos.

En respuesta a preguntas de los grupos de ASG, CC y PSOE, ha advertido del encarecimiento del transporte y por tanto de la cesta de la compra, especialmente en las islas no capitalinas, al tiempo que ha recordado que Canarias es «Europa» aunque «algunos en Madrid no se enteran».

«Son retos importantes que el Gobierno quiere abordarlos, porque somos una comunidad autónoma chiquitita en medio del Atlántico, desde la unidad política y desde la unidad social», ha destacado.

Ha elogiado el «sentido común» del portavoz de ASG, Casimiro Curbelo, y ha insistido en estar «unidos» para evitar la pérdida de calidad del estado del bienestar, que pasa, entre otras cosas, por «librar la batalla» para que los recursos del REF no se incluyan en el nuevo modelo de financiación autonómica.

En esa línea, ha comentado que para afrontar la crisis de vivienda se está tramitando la ley de alquiler vacacional y la modificación de la ley del suelo, al tiempo que ha abierto la puerta a «revisar» el Fdcan y hacer un «reajuste» porque las necesidades de la sociedad son distintas diez años después.

«Hoja de ruta» para 2025

Ha anunciado también que la «hoja de ruta» del Gobierno de Canarias para este año pasa por mejorar la productividad –en los próximos días se constituye el equipo de trabajo–, acelerar la reconstrucción de La Palma con los 100 millones comprometidos por el Gobierno central, bajar las listas de espera sanitarias porque «aún no es suficiente», aumentar la penetración de las energías renovables, proseguir con la reforma de infraestructuras educativas, captar los 20 millones pendientes del Estado para obras hidráulicas o cerrar el contrato de financiación de las universidades, al margen de dar solución a la crisis migratoria.

Ha reprochado a los socialistas que su Gobierno va a hacer «todo lo que no hicieron» en la legislatura pasada, subrayando que la dependencia se ha reducido en más de 300 días, que se dan más prestaciones económicas ahora que en cuatro años, que hay «datos favorables» en sanidad o que «el empleo va mejor que nunca».

Igualmente ha defendido las medidas para facilitar el acceso a la vivienda –ha afeado al portavoz del PSOE, Sebastián Franquis, que no se construyera ninguna vivienda pública– y lamentado que no se dejaron las instalaciones hechas para garantizar la educación 0-3 años y «muchas deudas» con el sector primario. «Este Gobierno siempre da la cara», ha afirmado.

Riesgo para los servicios públicos

Curbelo (ASG) ha llamado a la «reflexión» sobre la planificación de las islas y el reto demográfico ya que hay un «déficit» crónico que causa una «pobreza y exclusión social dramática» y hay riesgo de que los servicios públicos «colapsen» pues en Canarias hay más de medio millón de habitantes más desde el año 2000.

Por ello ha reclamado la simplificación de la administración pública y un nuevo sistema de financiación autonómico.

David Toledo, presidente del Grupo Nacionalista, ha defendido la «estabilidad» del Gobierno de Canarias frente al «todo vale» de la política nacional, remarcando como Canarias ha liderado las respuestas a la crisis migratoria, han bajado las listas de espera o la tasa de paro está «en mínimos históricos».

Sebastián Franquis (PSOE) ha afirmado que el Gobierno de Canarias «no está la altura» de las necesidades de las islas pues «su único proyecto es el poder» y «no saben qué hacer» con el archipiélago.

Ha denunciado la falta de vivienda para residentes y el «panorama tremendo» de los servicios públicos, con una sanidad «saturada» en las Urgencias y unas listas de espera «interminables a pesar del maquillaje» de la Consejería de Sanidad, que no atiende tampoco las condiciones «insoportables» del personal.

Ha apuntado también que hay 17.000 personas en lista de espera en dependencia y que faltan el nuevo contrato programa de las universidades públicas y el despliegue de la educación gratuita de cero a tres años. «Necesitamos un Gobierno valiente y realista», ha explicado.

Domínguez asegura que defenderá los intereses de las islas

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y presidente del PP canario, Manuel Domínguez, ha afirmado este martes que se va a «fajar donde haga falta» para defender los intereses generales de las islas en medio del debate sobre la distribución de menores migrantes no acompañados que su partido a nivel nacional no apoya.

En respuesta a una pregunta del Grupo Socialista en la sesión de control del Pleno del Parlamento ha dicho que defenderá su posición «con objetividad» y sin las «gafas de madera» que usan los socialistas para no ver las «mejoras» que se llevan a cabo en el archipiélago.

«Vengo solo a una cosa, y es a defender los intereses de esta tierra, de nuestra gente, de los canarios y de las canarias», ha subrayado, dejando claro que no viene a ser «valiente» ni a buscarse un puesto en un «ministerio», como hizo Ángel Víctor Torres en la pasada legislatura cuando era presidente de Canarias y le hacía «la pelota» a Pedro Sánchez.

Críticas el Grupo Socialista

La presidenta del Grupo Socialista, Nira Fierro, ha descrito al Gobierno canario como «de escaparate» porque «dice más que hace, se gusta, se mira y se encanta, pero no resuelve absolutamente nada».

Incluso ha ironizado diciendo que es como el «meme» de ‘Aliexpress’, «que viene a decir lo que pides y lo que te llega, pues algo así son ustedes, lo que dicen que hacen y lo que realmente hacen, un auténtico meme».

Ha apuntado que el presidente, Fernando Clavijo está «cómodo» y el vicepresidente «ausente» mientras las urgencias de los hospitales públicos de Canarias están «colapsadas» mientras van «engordando las cuentas de los de siempre», siguen sin dotar las plazas públicas previstas en la educación de 0 a 3 años o «revientan» la FP Dual.

Igualmente ha criticado que mientras autorizan más universidades privadas «asfixian a las públicas» y se ha preguntado «dónde está el Partido Popular cuando se le necesita» pues «ha abandonado» y «ha aplastado» a Domínguez.

«El problema no es que le abandone a usted, que lo deje en el subsuelo, es que con usted vamos todos los canarios, pero Canarias ya sabe que no puede contar con el Partido Popular», ha indicado, agregando que «la valentía se demuestra donde se le cambia la vida a la gente, en el Congreso de los Diputados».

«No queremos valentía de pacotilla, queremos acuerdos aprobados en el Congreso de los Diputados. Porque si no, efectivamente estará demostrando usted que es un meme», ha señalado.