Clavijo pide en el Parlamento unidad política para defender el REF

En la sesión de control al Gobierno de Canarias en el pleno del Parlamento, el presidente canario pidió a todos los grupos unidad política para defender el REF ante un futuro incierto de esta herramienta fundamental para las islas

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en el Parlamento de Canarias este martes, 16 de diciembre. Imagen Presidencia del Gobierno

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha pedido unidad política para afrontar la tramitación de las enmiendas a la propuesta estatal de condonación parcial de la deuda autonómica, advirtiendo de que este proceso puede poner en riesgo el Régimen Económico y Fiscal (REF) si no se logra frenar lo que considera una grave injusticia.

La propuesta aprobada por el Consejo de Ministros contempla la condonación de 3.259 millones de euros a Canarias, pero Clavijo ha señalado que vulnera principios legales y anticipa un futuro perjudicial para el archipiélago.

El presidente ha criticado especialmente la inclusión de recursos del REF dentro del sistema de financiación autonómica, algo que ha calificado de ilegal y dramático. También ha denunciado que Canarias sea la única comunidad a la que se le aplique un tope del 50% de la deuda condonable y se le descuente el superávit, lo que supondría un triple perjuicio.

A su juicio, la medida no condona realmente la deuda, sino que la mutualiza, obligando a los canarios, que han sido fiscalmente responsables, a asumir la deuda de otras comunidades más ricas y gastadoras. Clavijo ha defendido una oposición firme pero constructiva mediante enmiendas y ha solicitado el respaldo unánime del Parlamento.

En la misma línea, el diputado Raúl Acosta (AHI) ha calificado la propuesta de “trilerismo político” y ha alertado de que, si no hay movilización, se pondrá en peligro la solidaridad y el REF.

Soledad de Canarias ante la migración

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, afirmó este martes en el Parlamento autonómico que para el archipiélago es “una desgracia” estar en la frontera con África, ya que esta situación condena a las islas a asumir casi en solitario la atención de los menores africanos que llegan, recibiendo únicamente “las migajas de Europa” y sin que muchas veces se garantice adecuadamente el interés general del menor.

Clavijo mostró su rechazo a las soluciones planteadas desde la Unión Europea basadas en compensar económicamente a los territorios fronterizos para que retengan a los inmigrantes, al considerar que responden a una lógica injusta en la que “los ricos pagan por librarse de lo que no les gusta”.

La migración, un problema global

El presidente canario defendió que la inmigración es un problema global ante el que ni la Unión Europea ni el Gobierno de España están actuando a la altura de las circunstancias. Subrayó la necesidad de impulsar políticas reales de cooperación y desarrollo, y reclamó a Europa que asuma su responsabilidad histórica por el expolio del continente africano. En este contexto, consideró legítimo que las personas africanas aspiren a huir del hambre y la muerte, y recalcó la obligación de ofrecerles un trato digno.

Clavijo recordó además que Canarias dispone de mecanismos legales para exigir la derivación de menores extranjeros a otros territorios del Estado, con el fin de garantizar una atención adecuada.

Por su parte, el diputado de Vox, Nicasio Galván, celebró que en la Unión Europea se plantee endurecer las políticas migratorias y promover la repatriación de quienes entran de forma ilegal. Asimismo, exigió al Gobierno de España que no ceda ante las demandas de Marruecos ni utilice la inmigración como moneda de cambio en sus relaciones diplomáticas.

Acuerdos con el Gobierno de España

El presidente canario también expresó en el pleno del Parlamento autonómico su optimismo y determinación para seguir trabajando en el cumplimiento de los acuerdos con el Gobierno de España. Afirmó que no se rendirá ni bajará los brazos y que continuará presentando propuestas y documentos al Ejecutivo estatal, incluso para suplir lo que considera una falta de gestión por parte de este.

Clavijo subrayó que su labor responde a su obligación institucional, aunque reconoció que en ocasiones sería más sencillo optar por la confrontación política. Defendió su actitud frente a las críticas que califican su postura de estéril o colaboracionista, insistiendo en que su prioridad es defender los intereses de Canarias. Estas declaraciones se produjeron en respuesta a una pregunta de la diputada del PP, Luz Reverón, quien se interesó por las consecuencias para el archipiélago del incumplimiento de acuerdos estatales, especialmente en materia de financiación, del Régimen Económico y Fiscal (REF) y de las medidas para afrontar la crisis migratoria.

La oposición califica de «desalentadora» la situación de las islas

La oposición al Gobierno de Canarias calificó este martes la situación del archipiélago como “desalentadora” durante el último pleno del año en el Parlamento autonómico. El presidente canario, Fernando Clavijo, defendió la gestión de su Ejecutivo reivindicando una transformación “sin varitas mágicas ni mirar para otro lado”, y contrapuso sus políticas sociales y económicas a las del PSOE, al que acusó de “saquear a la clase media con impuestos”.

Desde la oposición, el socialista Sebastián Franquis reprochó a Clavijo que, tras dos años y medio de gobierno, ya no puede atribuir los problemas a la herencia recibida. Señaló como “indecente” la situación de la dependencia y denunció que, pese al crecimiento económico, la mayoría social no mejora.

En la misma línea, Luis Campos (NC-BC) describió un escenario de fuerte desigualdad: récords de crecimiento del PIB, turismo y beneficios empresariales frente a 220.000 personas en riesgo de pobreza severa y más del 40 % de menores en pobreza infantil. Criticó los bajos salarios, la concentración de la riqueza, la eliminación del impuesto de sucesiones y la supresión de deducciones fiscales en un contexto de inflación y encarecimiento de la cesta de la compra y de los alquileres.

Clavijo defiende la gestión del Ejecutivo

Clavijo replicó que esa realidad corresponde a la “herencia del pacto de las flores” y aseguró que su Gobierno está cambiándola. Enumeró como logros la reforma de la ley de extranjería para un trato más digno a los menores, la ley del alquiler aacacional, una inversión superior a 300 millones en vivienda y la mejora de Canarias en el índice AROPE de exclusión social. También destacó la mayor subida salarial histórica en el sector turístico, avances en dependencia y discapacidad y acuerdos con los cabildos para movilizar 1.100 millones de euros.

Franquis insistió en que la economía no llega a los hogares, que la sanidad se deteriora y que la desigualdad aumenta, concluyendo que hoy los canarios son más pobres. Clavijo cerró defendiendo que los presupuestos de 2026 incluirán beneficios fiscales para rentas bajas y la deflactación del IRPF, como prueba de una política distinta a la socialista.

Nuevo marco financiero de la UE

Fernando Clavijo ha solicitado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que convoque una reunión con los jefes de Gobierno de Portugal y Francia para analizar el impacto del nuevo marco financiero de la Unión Europea en las Regiones Ultraperiféricas (RUP). Clavijo expresó su preocupación por el contexto europeo actual, al considerar que “no es favorable” y que Canarias se juega mucho en la negociación del próximo marco financiero plurianual, que será abordado en el Consejo Europeo de los días 18 y 19 de diciembre.

El presidente canario explicó que ya ha trasladado esta petición al Ejecutivo central y a las propias RUP portuguesas y francesas para que intercedan ante sus respectivos gobiernos, aunque hasta el momento no ha recibido una respuesta positiva. Según indicó, desde el gabinete de Sánchez se le ha comunicado que la agenda del Consejo Europeo es muy densa, pero que se intentará encontrar un espacio para el encuentro; en caso contrario, seguirán insistiendo en futuras citas europeas.

Clavijo subrayó la relevancia de esta reunión, recordando que el marco financiero necesita unanimidad para salir adelante. Por su parte, el diputado de Coalición Canaria, David Jesús Toledo, alertó de que “Canarias corre peligro”, especialmente por posibles recortes al POSEI y al sector primario, lo que afectaría al territorio, al paisaje y a la identidad del archipiélago. También criticó que se pida tranquilidad a la ciudadanía en un contexto de altos precios y sustitución de productos locales por importaciones.

Apuesta por el diálogo y el entendimiento

El presidente del Gobierno de Canarias defendió este martes en el Parlamento su apuesta por el diálogo y el entendimiento para sacar adelante el denominado “decreto Canarias”. Recordó que los ciudadanos esperan soluciones y subrayó que el decreto incluye medidas relevantes, como la bonificación del 60% del IRPF en las “islas verdes”, una propuesta avalada por expertos para fijar población.

Clavijo afirmó que el Ejecutivo trabajará “hasta la extenuación”, con un rumbo claro ante las dificultades que se prevén a partir de 2026, y reivindicó la unidad y el sentido común. También expresó su orgullo por su Gobierno, decidido a no rendirse pese a las críticas.

Por su parte, Casimiro Curbelo (ASG) respaldó la vía del diálogo, recordó la dependencia de Canarias del Estado y pidió avanzar en la «agenda canaria«, defender el REF y actualizar el sistema de financiación, priorizando los intereses ciudadanos sobre los partidistas.