El Gobierno de Canarias considera que el procedimiento de la condonación de la deuda se ha hecho con poca transparencia y negociándolo únicamente con Cataluña

Canarias ha presentado las alegaciones al anteproyecto de ley que condona algo más de 80.000 millones de deuda a las comunidades autónomas y en el caso de las islas, 3.259 millones.

El Ejecutivo canario ha cumplido así en tiempo y forma con el plazo de un mes que tenía para contestar al trámite de audiencia abierto por el Estado tras aprobar el anteproyecto de ley para la condenación de la deuda en Consejo de Ministros el 2 de septiembre.

El Gobierno de Canarias tiene la esperanza de que el archipiélago no salga perjudicado en este procedimiento y confía en que finalmente no se tenga en cuenta el Régimen Económico y Fiscal (REF) en el cómputo de la quita al archipiélago, lo que supone 1.700 millones menos de condonación.

Rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno de este 6 de octubre de 2025. Imagen Presidencia del Gobierno

Las alegaciones formulan observaciones sobre la metodología empleada al considerar que no guarda el debido equilibrio y la equidad interterritorial, penalizando a las comunidades autónomas que como Canarias han mostrado un mejor comportamiento en la sostenibilidad de sus finanzas públicas.

Además, desde el Ejecutivo canario se denuncia la falta de transparencia de una medida que se ha negociado únicamente con Cataluña y que puede sentar un «peligroso precedente» para al reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas, según apuntó este lunes el portavoz del Ejecutivo canario, Alfonso Cabello, tras la reunión del Consejo de Gobierno.

(Habrá ampliación)