Continuación del pleno del Parlamento de Canarias en el que se debatirá, entre otros asuntos, la Ley de Volcanes de Canarias

Pleno del Parlamento de Canarias. Imagen @parcan

El pleno del Parlamento de Canarias ha acordado este miércoles tomar en consideración la proposición de ley de conciliación y de medidas de apoyo a la conciliación de la vida personal, familiar y de la actividad laboral, en la que se pide para su financiación se destine al menos el 0,2 por ciento de los presupuestos de la comunidad autónoma.

La proposición se ha presentado por parte de por todos los grupos parlamentarios, excepto Vox, que ha votado en contra de su toma en consideración, y tiene el criterio favorable del Gobierno de Canarias.

La iniciativa de esta proposición de ley partió del diputado del grupo Socialista, Gustavo Santana, quien ha agradecido la colaboración de la diputada del PP, Luz Reverón.

La proposición se ha presentado este miércoles en la Cámara regional por los grupos Socialista, Popular, Nacionalista (CC), Nueva Canarias-Bloque Canarista, Agrupación Socialista Gomera y Agrupación Herreña Independiente.

Gustavo Santana ha recordado que casi el 60 por ciento de las personas que están en paro en Canarias son mujeres, y el 70 por ciento de los contratos parciales los tienen mujeres, sobre quienes además se ceba la precariedad laboral.

El diputado del grupo Socialista ha apuntado que esta ley tiene que tener financiación estable y que un órgano tendrá que vigilar el cumplimiento de la misma.