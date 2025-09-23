El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, responde en a las preguntas de los diferentes grupos parlamentarios en al sesión de control al Gobierno en el Parlamento de Canarias

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en el Pleno del Parlamento de Canarias este martes, 23 de septiembre. Imagen Presidencia del Gobierno

El pleno del Parlamento de Canarias de este martes, 23 de septiembre, ha comenzado con una declaración institucionas sobre la situación de Gaza aprobada por todos los grupos del Parlamento de Canarias excepto Vox.

Tras la declaración institucional, que ha leído la vicepresidenta primera de la Cámara autonómica Ana Oramas, se ha procedido a un minuto de silencio.

En la declaración se recordó que el 7 de octubre de 2023, Hamás perpetró un atentado terrorista en Israel que dejó más de 1.200 víctimas y 251 rehenes, hecho condenado de manera firme por el Parlamento de Canarias, que exigió la liberación inmediata de los rehenes.

Sin embargo, precisa la declaración, la respuesta militar israelí ha desencadenado una crisis humanitaria en Gaza con más de 65.000 muertos, incluidos 19.000 niños, 165.000 heridos y cerca de dos millones de desplazados, muchos sin acceso a alimentos, agua o refugio. La hambruna oficial declarada agrava el sufrimiento, mientras se han atacado hospitales, escuelas y centros de culto.

Asimismo, continúa la declaración, la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia ha actuado contra dirigentes de Israel y Hamás por crímenes de guerra. El Parlamento Europeo reclama un alto el fuego y ayuda urgente. En este contexto, el Parlamento de Canarias condena la violencia, se solidariza con todas las víctimas y reitera su apoyo a la solución de dos Estados y a la protección de la población civil.

Derivación de los menores migrantes asilados

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha dicho este martes que el Gobierno central incurre en «desacato» y «desobediencia clara» al Tribunal Supremo al trasladar a la Península a solo 127 menores solicitantes de asilo en seis meses, a una media de 1,5 por día.

En respuesta a una pregunta del Grupo Popular en el Pleno del Parlamento ha comentado que a este ritmo «el problema de hacinamiento no se va a resolver y es posible que se vea agravado a final de año» dado que siguen llegado embarcaciones con menores a bordo.

Por ello, ha avanzado que se ha presentado un escrito ante el Alto Tribunal porque no quieren ser «cómplices» de que se sigan vulnerando los derechos de los menores.

El presidente canario ha recordado como con la invasión de Ucrania llegaron a España unos 7.000 menores no acompañados «sin ningún tipo de problema, ninguna comunidad fue al Supremo, no hubo tanto follón ni excusas», algo que ha vinculado a que hay «racismo» porque «no eran de color».

Ha dicho que es «triste» que un Gobierno «tenga que ser demandado ante el Supremo para que cumpla» y mientras tanto ha comentado que su Ejecutivo va a seguir «atendiendo con la mayor dignidad posible» a los menores y denunciar los «incumplimientos» del Estado. «Este fenómeno va a continuar, debemos dar una respuesta civilizada», ha agregado.

«Despropósito absoluto»

Luz Reverón, portavoz del Grupo Popular, ha tildado de «despropósito absoluto» el proceso de derivación de los menores solicitantes de asilo porque aún no se llega «ni a un 11%» debido al «incumplimiento sistemático» del Gobierno central «a pesar del tirón de orejas del Tribunal Supremo».

Ha insistido en cargar contra la «deslealtad institucional y el abandono político» del Gobierno central y con un PSOE que «solo mira a las comunidades del PP» cuando «Sánchez y Torres son los únicos responsables».

Para Reverón, los socialistas han iniciado una «estrategia política premeditada para convertir a Canarias en un embudo sin salida» y lo hacen «con cinismo» y sin ponerse colorados.

Emergencia climática

El pacto de Estado sobre emergencia climática que anunció el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, es «papel mojado» y está en el «olvido», ha asegurado este martes el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, quien ha aseverado que no ha habido voluntad de trabajar en esta materia.

Afirmaciones que el presidente de Canarias ha hecho en el pleno del Parlamento de Canarias en respuesta al diputado del grupo Mixto, Raúl Acosta, de la Agrupación Herreña Independiente (AHI), quien cuestionó a Fernando Clavijo acerca de las medidas previstas para que Canarias sea tenida en cuenta en el pacto de Estado sobre emergencia climática.

Fernando Clavijo ha comentado que el pasado 18 de agosto, cuando se reunión en Lanzarote con Pedro Sánchez éste le anticipó que tenía intención de buscar un consenso para elaborar ese pacto, a lo que el presidente canario le transmitió que era una iniciativa positiva, a la vez que le pidió que contase con las comunidades autónomas que trabajan en ello.

[bucle_conaulta_general]

«Oportunismo político»

Para el presidente de Canarias se trató de un anuncio de «oportunismo político» a causa de los incendios que en agosto se produjeron en la Península.

Clavijo ha considerado que en la lucha contra el cambio climático Canarias tiene mucho que aportar, en particular El Hierro, y ha criticado que en la propuesta de Pedro Sánchez se olvide la función de los océanos y la costa, y se hable de aumentar la burocracia con la creación de una agencia de protección civil.

También ha criticado que no se habla del turismo, así como de agricultura, ganadería y pesca, por lo que ha opinado que se trata de «papel mojado».