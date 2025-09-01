ES NOTICIA

Sánchez abre este lunes el curso político en una reunión ministerial sobre el cambio climático

RTVC / EFE
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, intervendrá en un acto sobre el cambio climático tras un verano marcado por los incendios forestales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abre este lunes el curso político con un acto sobre el cambio climático, después de un verano marcado por los incendios forestales y en el que ha defendido la necesidad de un gran pacto de Estado para adaptar España a la subida de las temperaturas.

El presidente clausurará esa reunión pasado el mediodía, que ha sido convocada en Madrid bajo el lema «Por un pacto de Estado frente a la emergencia climática«.

En el acto está previsto que también intervengan la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

También asistirán la mayoría de los miembros del Gobierno, como la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.

Además, está prevista la presencia en este acto del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo; la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Sánchez anunció el pasado 17 de agosto, tras visitar el operativo contraincendios en Ourense, que el Gobierno propondría un gran Pacto de Estado para la mitigación y adaptación de la Emergencia Climática.

