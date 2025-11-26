ES NOTICIA

DIRECTO | El Parlamento afronta el debate de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos

El pleno del Parlamento de Canarias debate este miércoles las tres enmiendas a la totalidad del proyecto de ley de presupuestos para 2026 presentadas por el PSOE, NC-BC y Vox

A las 9:00 horas de este miércoles se ha reanudado el pleno del Parlamento de Canarias, que abre hoy el debate sobre las tres enmiendas a la totalidad del proyecto de ley de presupuestos de 2026 registradas por PSOE, NC-BC y Vox.

