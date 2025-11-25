ES NOTICIA

Directo | Pleno Parlamento de Canarias

Redacción RTVC
Fernando Clavijo ha asegurado en el pleno regional que «echa de menos» el posicionamiento «claro» del Gobierno de España ante la propuesta del próximo marco financiero plurianaul europeo

Preguntas al presidente en el Parlamento de Canarias
Fernando Clavijo ha comparecido ante el pleno del Parlamento canario tras la sesión de control para abordar el marco financiero plurianual de la Unión Europea. El presidente de Canaria ha asegurado que recientemente se aprobó el mandato marco por parte de la Comisión Europea (CE) que «fue rechazado de plano» porque se centra en dar los recursos a los Estados miembros.

Esta tarde se ha reanudado el pleno de la cámara regional donde se abordarán la situación actual del sector avícola en Canarias o cómo se encuentran los Centros de Día de Mayores en el marcho del Plan Integral de Personas Mayores.

(Habrá ampliación)

