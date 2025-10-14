En directo | Pleno del Parlamento canario

Manuel Domínguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias, responde este martes a preguntas de los diputados sobre presupuestos y vivienda, entre otros asuntos

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, responde en el pleno del Parlamento a preguntas de los diputados sobre los presupuestos de la comunidad autónoma para 2026 y sobre el plan estatal de vivienda 2026-2030.

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, en el pleno del Parlamento de Canarias. Imagen @parcan

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, responde en el pleno del Parlamento a preguntas de los diputados sobre los presupuestos de la comunidad autónoma para 2026 y sobre el plan estatal de vivienda 2026-2030.

Otros temas que responderá Domínguez serán el plan integral de empleo de Canarias, medidas a adoptar para movilizar la vivienda vacía en Canarias y favorecer el alquiler seguro y asequible o el número de plazas residenciales y de centros de día, públicas y privadas, en el Sistema de Dependencia en Canarias y lista de espera a 30 de junio de 2025 en cada una de las islas.