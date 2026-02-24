DIRECTO | Pleno del Parlamento de Canarias

Pleno del Parlamento de Canarias donde el presidente canario Fernando Clavijo expondrá el contenido del denominado ‘Decreto Canarias’

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, expone en el Parlamento de Canarias el contenido del Real Decreto ley de medidas urgentes para el mantenimiento y recuperación de las condiciones sociales y económicas de las islas.

Pleno del Parlamento de Canarias / Archivo RTVC

Además, Clavijo responderá a preguntas de los diputados sobre la conectividad aérea o el nuevo marco de financiación de la Unión Europea (UE).