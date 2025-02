La consejera reprocha a la oposición que demonice a las universidades privadas que autorizaron cuando gobernaban

Nueva Canarias-Bloque Canarista ha acusado este martes al Gobierno canario de «asfixiar» a las universidades públicas ante el incremento «descontrolado» de las privadas, a lo que la consejera del área, Migdalia Machín, ha criticado «el doble discurso» de la oposición al «demonizar» unos centros que en su mayoría aprobaron ejecutivos socialistas.

En una comparecencia de la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura sobre el auge de las universidades privadas en Canarias, la diputada de NC-BC, Carmen Hernández, ha acusado a Machín de cometer «un atentado» contra las instituciones públicas con una falta de inversión que además, ha dicho, aumenta el riesgo de consolidar un modelo de educación superior entendido como negocio.

«Es una ofensiva», ha asegurado Carmen Hernández, quien ha cuestionado a la consejera Machín si se va a alinear «con la motosierra» o va a defender a las universidades públicas, patrimonio de todos, pero que necesitan 23 millones de euros sólo para abrir sus puertas cada día «y aún así son excelentes».

La parlamentaria, que ha afirmado que no cuestiona la iniciativa privada, ha señalado que sí deben inquietar sus efectos sobre los centros públicos, y ha detallado que en diez años Canarias ha pasado de una a cinco universidades privadas y ha aumentado un 713 por ciento las matriculaciones en ellas.

Aumento de las universidades privadas

Migdalia Machín ha precisado que la apertura de universidades privadas no obedece a una estrategia específica del Gobierno sino que es un patrón generalizado en el conjunto del Estado, y ha pedido evitar debates «falsos» sobre la cuestión, pues si se cumplen los criterios el Ejecutivo tiene la responsabilidad legal de autorizar su implantación.

Si la oposición considera que los requisitos en este ámbito son «laxos» su interlocutor debe ser el Gobierno central, autor del Real Decreto que los regula, ha indicado Migdalia Machín, quien también ha señalado que ahora se demonizan las universidades privadas que autorizaron cuando estaban en el Ejecutivo autonómico.

Y a pesar del crecimiento de la universidad privada la educación superior en Canarias sigue estando liderada por la pública, que acapara el 83 por ciento del estudiando, concentra los programas de doctorado, las titulaciones (195 frente a 92 de las privadas) y suponen «la columna vertebral» de la enseñanza, ha señalado la consejera.

Por el grupo Socialista, Yaiza López, ha asegurado que el Gobierno canario autorizó una quinta universidad privada en las islas con informes «demoledores» en su contra, por lo que ha insistido en que este asunto se corresponde con una decisión política del Ejecutivo.

La diputada nacionalista, Vidina Espino, ha reprochado la actitud «hipócrita» de esta argumentación, ya que fue el PSOE con el apoyo de NC los que promovieron la creación de las anteriores universidades privadas que ahora ven «un ataque frontal», para pedir a ambos grupos que dejen «de sembrar discordia donde no la hay».

Pleno del Parlamento de Canarias, 25 de febrero de 2025. Imagen @parcan

Garantizar una educación de calidad

Sonsoles Martín, del grupo Popular, ha afirmado que la pregunta no es si deben existir las universidades privadas sino si las que hay en Canarias garantizan una educación de calidad y contribuyen al desarrollo, por lo que ha alentado a no tener miedo sino a aumentar la oferta educativa para ampliar las posibilidades de los jóvenes.

Para Nicasio Galván, de Vox, quien tiene miedo a la competencia teme quedarse atrás al no ser elegido libremente, ha criticado el que una universidad privada tardó 16 años en obtener la autorización y ha señalado que hay alumnos que prefieren no acudir a la pública por decisión personal, no encontrar la oferta que buscan, por evitar cierto «adoctrinamiento» o simplemente «porque les da la gana».

Por Agrupación Socialista Gomera, Melodie Mendoza, ha hablado de la paradoja de que, pese a la alta tasa de pobreza en Canarias, cada vez más alumnos se matriculan en las universidades privadas, un síntoma de que «algo está ocurriendo» en la enseñanza superior y que quizás las familias no encuentren en la pública la solución a sus expectativas ni un sistema ágil, de calidad y con capacidad de innovación, para añadir que «el crecimiento de la privada no tiene por qué ser un problema. El debilitamiento de lo público sí lo es».

Raúl Acosta, del grupo Mixto por Agrupación Herreña Independiente, ha dicho que es ferviente defensor de la universidad pública y exigente con el papel de la administración como garante de la igualdad de oportunidades, pero no es «visceral y jacobino» en sus planteamientos, por lo que ve a los centros privados no como algo malo, sino parte de la solución a la insuficiente oferta de plazas.

Obras hidráulicas

Por otra parte, el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, ha dicho este martes en el pleno del Parlamento de Canarias que para conseguir la declaración de las obras hidráulicas de interés general que se necesitan en las islas «estamos intentando negociar, nada más y nada menos» con el Ejecutivo central.

Manifestaciones que el consejero ha hecho en una comparecencia solicitada por la Agrupación Socialista Gomera durante la que el consejero ha insistido en que «no queda otra» que intentar convencer y dialogar para conseguir esa declaración de interés general.

Hasta ahora «nos han dicho que el convenio no es posible», ha señalado el consejero, quien ha recordado que se ha enviado al Gobierno central la propuesta de 127 obras por importe de 1.400 millones de euros, que acordó la mesa permanente del agua y que asumió el ejecutivo regional.