La situación de los autónomos con la subida de cuotas, la emergencia habitacional en Canarias y asuntos varios de sanidad serán algunas de las cuestiones en el Parlamento de Canarias

Continúa la celebración del Pleno del Parlamento de Canarias este miércoles. En el orden del día hay asuntos sobre los que se plantean consultas. Entre ellas valoraciones y medidas al anuncio del gobierno del Estado de la subida de cuota de la Seguridad Social para los autónomos.

Pleno del Parlamento de Canarias este jueves / Parlamento de Canarias

Además también se abordará el tema de la emergencia habitacional en Canarias. Otra consulta tratará la situación del transporte en las islas, como la propuesta de Casimiro Curbelo de la Agrupación Socialista Gomera. Curbelo preguntará sobre las medidas para facilitar la implantación de nuevas rutas marítimas y aéreas entre las islas verdes.

Otro de los temas en el orden del dia de la sesión de hoy afectan a la sanidad canaria. Uno de ellos centra la atencion en los retrasos en los cribados, detección, diagnóstico precoz y tratamiento del cáncer de mama en la unidad de mama del Hospital Universitario de Canarias.

Mejora de los servicios públicos esenciales

En la primera jornada del pleno celebrado este martes, Fernando Clavijo, respondió a las preguntas de los grupos parlamentarios. Clavijo destacó la mejora de los servicios públicos esenciales en los dos años que llevamos de legislatura.

Una sesión en la que se abordó el problema de la emergencia habitacional y el presidente de Canarias anunció que las dos universidades públicas del archipiélago tendrán asignados conjuntamente 300 millones de euros en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para 2026, diez millones más que los del presente ejercicio.