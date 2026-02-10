Directo En Directo | Arranca el pleno del Parlamento de Canarias en sesión de tarde EN DIRECTO En Directo | Arranca el pleno del Parlamento de Canarias en sesión de tarde InicioNoticias En Directo | Arranca el pleno del Parlamento de Canarias en sesión de tarde RTVC 10 febrero 2026 17:02 La Cámara regional reanuda los debates con asuntos clave en la agenda política del Archipiélago DirectoÚltima Hora FacebookTwitterWhatsAppEmail Noticias Relacionadas Otras Noticias Canarias refuerza la coordinación con cabildos y el Estado para agilizar la financiación de la gratuidad del transporte Siete heridos al colisionar un vehículo contra la terraza de un bar en Tenerife Un cayuco con 144 personas llega a la costa de El Hierro Las figuras históricas del Carnaval de Tenerife y Gran Canaria se hermanan en Agüimes El PEVOLCA afirma que no hay señales precursoras de una erupción en Tenerife