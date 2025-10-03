Los vecinos sorprendieron a los menores mientras robaban en el interior de una propiedad en una zona residencial del municipio tinerfeño

La Policía de Arona detiene in fraganti a dos menores por robo. Imagen de Archivo

La Policía Local de Arona, en Tenerife, detiene a dos menores de 14 años de edad por la comisión de un supuesto delito de robo con fuerza en una zona residencial del municipio.

El pasado miércoles se sorprendió a los menores in fraganti escalando el muro perimetral y sacando objetos del interior de la propiedad. La voz de alarma la dieron los vecinos colindantes que observaron cómo los detenidos escalaban, se introducían y extraían pertenecías del interior.

En el lugar comparece el propietario que manifiesta su intención de interponer la correspondiente denuncia.

Colaboración ciudadana

Lo agentes de este cuerpo policial procedieron a poner en conocimiento de los hechos a sus padres y a la Fiscalía de Menores, trasladándolos al Centro Médico para su valoración y a Jefatura para la instrucción de las correspondientes diligencias.

Desde el Ayuntamiento de Arona se destaca la importancia de la colaboración ciudadana en la prevención y resolución de actos delictivos. Gracias al rápido aviso de los vecinos alertando a las autoridades, fue posible una respuesta inmediata y eficaz por parte de la Policía Local de Arona.