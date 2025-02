La Policía Local de Mogán detuvo a un hombre que circulaba sin carnet de conducir y que estaba portando 535 gramos de marihuana

Los hechos se produjeron en la avenida de los Canarios a las 5:00 horas del pasado sábado. Cuatro agentes de la Policía Local de Mogán, vestidos de paisanos, observaron un vehículo estacionado en la parada de guaguas, permaneciendo este con el motor y las luces encendidas y el conductor en su interior, al que se solicitó su identificación y el permiso de conducir. No obstante, el individuo manifestó que no tenía consigo el carnet, lo que llevó a la Policía Local a comprobar los datos del vehículo, descubriendo que no tenía el correspondiente seguro obligatorio, y los del mencionado hombre, que según la base de datos de la Dirección General de Tráfico tiene el permiso de conducir suspendido por sentencia judicial.

Los agentes solicitaron entonces una patrulla uniformada, que se personó en el lugar y procedió a realizar un registro corporal superficial del individuo y del vehículo, en el que halló debajo del asiento delantero una bolsa blanca con lo que parecía ser marihuana, comprobando más tarde en las dependencias policiales que tenía un peso de 535 gramos.

Finalmente, la policía detuvo a esta persona por un presunto delito contra la seguridad vial y otro contra la salud pública. Luego, la trasladaron a la comisaría para realizar las diligencias correspondientes y, posteriormente, la remitieron a la Guardia Civil.