Un vigilante de seguridad privada localizó la mercancía escondida en una zona ajardinada de la capital

Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife recuperaron el pasado miércoles cinco bolsos de lujo sustraídos el día anterior. El hallazgo ocurrió en una zona ajardinada de la capital gracias al aviso crucial de un vigilante de seguridad privada. Los artículos recuperados alcanzan un valor total de 9.750 euros en el mercado.

La Policía Local recupera cinco bolsos de lujo robados en Santa Cruz de Tenerife / Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Los agentes locales realizaban sus tareas habituales de vigilancia cuando recibieron el aviso sobre una bolsa sospechosa en un jardín. Por consiguiente, los policías acudieron de inmediato al lugar señalado por el vigilante para comprobar el contenido de dicho paquete.

En el interior de la bolsa hallaron los cinco bolsos de marcas reconocidas junto a una gorra deportiva. Asimismo, los autores del robo habían violentado los sistemas antirrobo de los productos para intentar ocultar su procedencia ilícita.

Por este motivo, la patrulla trasladó toda la mercancía de forma inmediata hasta las dependencias del departamento de Objetos Perdidos. Los oficiales iniciaron allí la correspondiente revisión estética y el recuento de los efectos recuperados.

Confirmación del robo con fuerza

Los policías detectaron rápidamente que los bolsos estaban completamente nuevos, sin estrenar y mantenían incluso sus etiquetas originales. A continuación, los agentes contactaron con los encargados del comercio afectado y con los miembros de la Policía Nacional.

Ambas instituciones confirmaron que unos desconocidos habían cometido un robo con fuerza en la tienda durante la madrugada anterior. De este modo, los cuerpos de seguridad cruzaron los datos disponibles para esclarecer el origen exacto de los artículos de lujo.

Finalmente, los responsables del establecimiento comercial reconocieron sin dudas sus productos y aportaron el inventario con las descripciones. Estos documentos se sumaron directamente a las diligencias de la investigación y a la denuncia formal por el delito.