Los dos principales miembros han sido detenidos y se les atribuye un total de 15 hechos delictivos

Agentes de la Policía Nacional han detenido a los dos principales integrantes de un grupo criminal organizado dedicado al robo con violencia e intimidación mediante el uso de armas blancas en mini casinos de la zona los Majuelos y otras áreas de la isla de Tenerife.

Los presuntos autores accedían a los establecimientos portando cuchillos, catanas y machetes, empleando la violencia contra los empleados, con el objetivo de reducirlos, amedrentarlos y asegurarse el botín.

Modus Operandi

Los detenidos siempre empleaban el mismo método. Entraban a los locales utilizando máscaras, gorras, guantes y prendas con capucha para dificultar su identificación, haciendo uso tanto de armas blancas como de la fuerza física.

En al menos 13 ocasiones utilizaron un turismo y una motocicleta para huir de los lugares tras la comisión de los robos, actuando de forma coordinada y con un claro reparto de funciones entre los autores, tanto en el interior de los establecimientos como en el exterior, donde extremaban las labores de vigilancia.

La investigación

Durante la investigación, los agentes determinaron que los hechos se realizaban de manera organizada por al menos tres personas que actuaban de forma habitual, coordinando la distribución de tareas para la ejecución de los atracos. Asimismo, se pudo identificar a una tercera persona implicada que realizaba labores de vigilancia.

Los detenidos, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que ha decretado su ingreso en prisión provisional por un presunto delito de robo con violencia e intimidación.