Agentes de la Policía Nacional han detenido al presunto autor de un incendio ocurrido en un hostal situado en el centro comercial Magalí de Arona
El fuego tuvo lugar a mediados del mes de noviembre, desplazándose hasta el lugar diferentes dotaciones de Policía Nacional, Policía Local, Bomberos y servicios sanitarios. Tuvieron que evacuar y asistir a aproximadamente 70 personas.
Gracias a las labores de investigación realizadas, los agentes pudieron constatar la existencia de diversos indicios que apuntaban a un origen intencionado del incendio. Finalmente, identificaron y detuvieron al presunto responsable, un hombre de 64 años de edad, al que se le imputa la comisión de un delito de incendio.
El hombre fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.