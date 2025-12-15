ES NOTICIA

La Policía Nacional detiene al autor de un incendio en un hostal de Arona

Agentes de la Policía Nacional han detenido al presunto autor de un incendio ocurrido en un hostal situado en el centro comercial Magalí de Arona

El fuego tuvo lugar a mediados del mes de noviembre, desplazándose hasta el lugar diferentes dotaciones de Policía Nacional, Policía Local, Bomberos y servicios sanitarios. Tuvieron que evacuar y asistir a aproximadamente 70 personas.

Gracias a las labores de investigación realizadas, los agentes pudieron constatar la existencia de diversos indicios que apuntaban a un origen intencionado del incendio. Finalmente, identificaron y detuvieron al presunto responsable, un hombre de 64 años de edad, al que se le imputa la comisión de un delito de incendio.

El hombre fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.

