La autora de las estafas simulaba la contratación de pólizas y/o contratos inexistentes, elaborando para ello documentos falsos

La Policía Nacional detiene a la autora de las estafas de seguros en Tenerife

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Santa Cruz de Tenerife a una mujer de 40 años dedicada a la falsificación documental y las estafas masivas mediante la venta fraudulenta de seguros a ciudadanos residentes en la isla.

La investigación se inició a mediados de septiembre, tras tener conocimiento los agentes de diversas denuncias que alertaban sobre posibles fraudes relacionados con la contratación irregular de pólizas de seguros a multitud de personas repartidas por toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

La presunta autora simulaba la contratación de pólizas y/o contratos inexistentes, elaborando para ello documentos falsos o utilizando documentos auténticos manipulados para dar apariencia de legalidad con el objetivo de obtener un beneficio económico ilícito.

Productos ficticios

Las pólizas emitidas parecían válidas y cubrían diversos tipos de riesgos (salud, vida, automóvil, etc.). Sin embargo, tras una exhaustiva investigación realizada por los agentes y las comprobaciones efectuadas con las compañías aseguradoras, se ha pudo constatar que dichos productos eran ficticios o inexistentes, llegando incluso a detectarse casos en los que las pólizas eran dadas de alta y de baja de forma simultánea o pocos días después de su emisión, en fechas anteriores a las abonadas por los clientes.

La detenida, que habría trabajado anteriormente para empresas de seguros, contaba con una amplia cartera de clientes. Aprovechándose de la confianza depositada en ella, llegaba a cobrar directamente los pagos de las pólizas fraudulentas a través de Bizum a su teléfono particular o mediante transferencia bancaria a su cuenta personal.

La operación culminó con la detención de la presunta autora y la entrada y registro en su domicilio, incautándose tanto dispositivos informáticos como terminales de telefonía móvil, todos ellos de interés para la investigación.

La investigación continúa

A día de hoy, los agentes continúan analizado los movimientos de dinero realizados a través de Bizum, así como las declaraciones y denuncias interpuestas. Hasta el momento, se han identificado unas 50 víctimas y se estima un perjuicio económico de más de 20.000 euros, aunque se estima que los números aumenten dada la cantidad de denuncias y documentación por analizar, obtenida en el registro de su vivienda.

Además se ha procedido al bloqueo y embargo preventivo de diez cuentas bancarias de la detenida, para su análisis y aseguramiento del resarcimiento a las víctimas.