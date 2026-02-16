Los operativos, desarrollados en Adeje y Arona, se saldaron con la incautación de cocaína, drogas de diseño y derivados del cannabis

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos hombres en el marco de dos actuaciones contra el tráfico de drogas desarrolladas en el sur de Tenerife. Los operativos se llevaron a cabo en diferentes puntos de los municipios de Adeje y Arona y se saldaron, además, con once actas de denuncia por tenencia de sustancias estupefacientes.

La Policía Nacional detiene a dos individuos en el marco de dos operativos antidroga / Policía Nacional

Las intervenciones policiales tuvieron lugar los días 6 y 7 de febrero en zonas de ocio y gran afluencia turística. El primero de los operativos se desarrolló el 6 de febrero en el área de Las Verónicas, en el municipio de Arona.

Durante un dispositivo de prevención, los agentes identificaron a un hombre que ocultaba droga en la boca. En concreto, portaba cinco envoltorios de un gramo de cocaína, dos dosis de MDMA y dos envoltorios con dos pastillas de éxtasis cada uno. Tras el hallazgo, fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública.

Venta de droga a turistas

La segunda intervención se produjo el 7 de febrero. Los agentes observaron a un varón vendiendo cocaína a un grupo de turistas. En el momento de la actuación policial, el sospechoso arrojó una servilleta que contenía 17 dosis adicionales de esta sustancia, con un peso aproximado de medio gramo cada una.

Ante estos hechos, los agentes procedieron a su detención inmediata por tráfico de drogas.

Sustancias incautadas

Como resultado global de ambos operativos, la Policía Nacional intervino diversas sustancias estupefacientes, entre ellas: cocaína, drogas de diseño como éxtasis y MDMA, y derivados del cannabis, incluyendo cogollos de marihuana y hachís.

Colaboración de la unidad canina K9

En los dispositivos participó la unidad de guías caninos K9 de la Policía Local de Adeje. Los perros detectores permitieron localizar más dosis ocultas tanto entre las pertenencias de los detenidos como en mobiliario urbano de las inmediaciones y entre los efectos personales de otros individuos.

Estas actuaciones derivaron en la tramitación de un total de 11 actas por tenencia de sustancias estupefacientes.