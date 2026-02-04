El arrestado abordó a la víctima, la agarró del cuello y trató de sustraerles las joyas mientras le amenazaba

La Policía Nacional ha detenido el pasado 30 de enero en Las Palmas de Gran Canaria a un hombre de 54 años de edad, con múltiples antecedentes policiales, como presunto autor de un delito de violencia de género y robo con violencia, en la calle Puerto Real de la capital.

Los hechos ocurrieron sobre las 19:00 horas, cuando la Sala CIMACC 091 comisionó a los agentes tras recibir un aviso sobre una agresión a una mujer en la vía pública. A su llegada, los policías localizaron al presunto autor y a la víctima.

Intento de robo

Según relató la víctima, el detenido había quedado con ella y, tras exigirle dinero, la agarró por el cuello mientras intentaba quitarles sus joyas.

Varios testigos presenciaron los hechos y colaboraron con los agentes, lo que permitió una rápida intervención.

Detención inmediata

Ante estos indicios, los agentes procedieron a la inmediata detención del varón en el lugar de los hechos. La víctima fue asistida y trasladada a un centro sanitario para su valoración medica y manifestó su intención de denunciar.

El detenido, con múltiples antecedentes por hechos similares, fue puesto a disposición judicial, que decretó el ingreso en prisión.