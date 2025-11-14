Un menor acosó a otro joven en el sur de Gran Canaria, grabó lo ocurrido y lo subió a las redes sociales, y la Policía Nacional lo identificó por estos hechos

La Policía Nacional ha identificado al menor que presuntamente ha acosado a otro joven en el sur de la isla de Gran Canaria y se encuentra a la espera de que la familia de la víctima presente la denuncia correspondiente, según ha informado el cuerpo policial.

El caso se ha conocido tras un vídeo publicado en diversas redes sociales, y en el que se puede ver cómo el presunto acosador obliga a la víctima a decirle, tras preguntarle quién es, que es «el jefe y el puto amo».

Asimismo en el vídeo, el presunto acosador intenta que le responda a preguntas mientras se ríe de él, le lanza bofetadas e incluso le obliga a fumar y le intenta quemar con el cigarrillo, mientras otros menores que se encuentran en el lugar le instan a que no siga.

La Policía Nacional tras tener conocimiento de los hechos, ha identificado a todos los implicados.

Denuncia presentada

La Policía Nacional informa que los padres de la victima ya han presentado la correspondiente denuncia en sede policial.

La investigación se encuentra abierta y la está realizando la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) pertenecientes a la comisaria local de Maspalomas.

Al tratarse de un hecho relacionado con menores de edad, desde la Policía Nacional no se van a dar declaraciones a los medios y se dará traslado de las diligencias que se practiquen a la Fiscalia de Menores de Las Palmas.



