La mujer, una turista polaca, intentó saltar desde una de las pasarelas de diez metros de altura en el aeropuerto de Tenerife Sur

La Policía Nacional impide que una mujer salte al vacío en el aeropuerto de Tenerife Sur

Agentes de la Policía Nacional han evitado que una mujer de nacionalidad polaca, de 50 años, se precipitara al vacío desde una de las pasarelas ubicadas en el interior del aeropuerto de Tenerife Sur, junto a las dependencias policiales del recinto.

La mujer, que se disponía a embarcar en un vuelo con destino Lanzarote, no portaba documentación válida y presentaba síntomas de desorientación.

Los servicios de seguridad del aeropuerto le indicaron que debía acudir a dependencias policiales para resolver la incidencia. Una vez allí, los agentes le informaron de que debía contactar con su consulado para tramitar la solicitud de nueva documentación.

Tras abandonar las dependencias, la mujer se dirigió hacia una de las pasarelas, de unos diez metros de altura, donde se aproximó a la barandilla con la intención de saltar. En ese momento, la rápida intervención de los agentes permitió sujetarla y ponerla a salvo, evitando así un trágico desenlace.

La mujer fue puesta a salvo siendo seguidamente atendida por los servicios médicos del aeropuerto y trasladada al hospital de la Candelaria.