Una posible borrasca con lluvias débiles marcará la semana en Canarias

La intensidad de las precipitaciones será baja y comenzarán este martes

La situación meteorológica de Canarias esta semana vendrá marcada por la posible llegada de una nueva borrasca que afectará al archipiélago, aunque no lo hará de lleno. Las lluvias comenzarán a partir de este martes, y los días más intensos serán el miércoles y el jueves.

Por otro lado, este lunes la situación es de normalidad y tiemplo más estable con cielos muchos más limpios que este domingo, casi despejados. La calima sigue cogiendo protagonismo en altura y las nubes irán apareciendo durante la tarde.

Previsión para el lunes

La situación favorecerá la formación de nubosidad en el interior de las islas, especialmente en Tenerife, donde no se descarta la posibilidad de precipitaciones débiles y ocasionales durante la tarde, en principio de escasa relevancia.

EFE/Luis G. Morera



En términos generales, predominarán los intervalos de sol a lo largo de la jornada. Las temperaturas al mediodía se mantendrán en valores agradables, aunque inferiores a los registrados en la jornada anterior, cuando se alcanzaron máximas cercanas a los 29 °C. Para hoy se prevén valores en torno a los 26 °C.

Respecto al estado del mar, el oleaje ha experimentado un aumento en las costas orientadas al norte desde la tarde-noche anterior, con previsión de olas que alcanzarán o superarán los dos metros de altura. Por el contrario, en las costas del sur persistirá una situación de mayor estabilidad marítima.