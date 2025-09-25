Antonio Morales ha pedido a los consumidores que se posicionen a la hora de comprar en un gesto de activismo doble

Presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria ha defendido este jueves a los productores agrícolas locales en la presentación de La Feria Fruit Atraction a la que acudirá Gran Canaria en Madrid la próxima semana con un estand propio.

Del mismo modo, ha defendido la papa y las frutas y hortalizas de la isla, frente a la producción extranjera y boicotear la papa de Israel en favor de la papa del país.