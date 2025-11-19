El PP pedirá al ministro Torres que aclare su papel en el pago de 17 millones de euros a empresas vinculadas con la trama del ‘caso Koldo’

Informa: RTVC

Los diputados del PP en el Parlamento de Canarias, Jennifer Curbelo y Fernando Enseñat, han anunciado este miércoles que el PP pedirá que se reabra la comisión que investiga la compra de material sanitario durante la pandemia. Se solicitará una nueva comparecencia del expresidente canario y actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para que aclare su papel en el pago de 17 millones de euros a empresas vinculadas con la trama del ‘caso Koldo’.

El diputado popular Fernando Enseñat detalló que todavía no hay fecha concreta para la comparecencia, pues primero habría que reabrir este órgano parlamentario, que ya estaba redactando su borrador de conclusiones. Enseñat ha resaltado que el PP realiza esta demanda en base a la mención al ministro Torres en el reciente informe de la UCO.

El diputado apuntó que se revelan cuestiones «graves y duras» y un papel «relevante e imprescindible» por parte del expresidente canario para introducir en las islas la trama presuntamente corrupta «de Koldo, Ábalos y Cerdán». Enseñat ha remarcado que Torres «tiene muchas cosas que aclarar y muchas respuestas que dar a los canarios a la vista de la gran cantidad de información comprometedora que revela el informe de la UCO».

El PP exige explicaciones «sin más mentiras»

El diputado Fernando Enseñat ha exigido que el ministro ofrezca explicaciones «sin más mentiras, medias verdades ni retorcer el lenguaje» sobre cuál es su verdadera relación con la trama Koldo-Ábalos-Cerdán. En este sentido, añadió que «no nos vale que Torres se siga escondiendo detrás de lo que no dice el informe de la UCO». El PP pide que se aclare «lo que sí dice respecto a su colaboración con la trama presuntamente corrupta que cobró de su Gobierno 17 millones de euros, que se añaden a los cuatro millones desaparecidos de RR7«.

El parlamentario popular consideró que Torres jugó «un papel «protagonista indispensable para que la trama Koldo pudiera actuar» en Canarias. Enseñat resaltó que los canarios «tienen derecho a conocer toda la verdad» sobre el pago de 17 millones de dinero público a una trama surgida «al amparo del PSOE y que encontró en Canarias al presidente más dispuesto a colaborar».

Por su parte, la diputada popular Jénnifer Curbelo ha enfatizado que Torres «no debe mentir» en un Parlamento en el que ha sido diputado autonómico. Curbelo denunció que el actual ministro de Política Territorial «ha faltado a la verdad» cuando compareció en las comisiones de investigación en las Cortes.

La parlamentaria popular criticó que Torres «nos toma por idiotas», justificando «falsamente» su actuación durante la época con el argumento de que «se nos moría la gente y había una falta tremenda de mascarillas». Curbelo apuntó que el informe de la UCO revela que «una funcionaria del SCS decía que había mascarillas suficientes en Canarias, no hacía falta comprar a Soluciones de Gestión y menos a precios fuera de mercado».

El PP volverá a pedir la comparecencia de Torres en el parlamento canario en relación al caso Koldo. Fotografía: EP

El PSOE acusa a los populares de «enfangar»

La Secretaria de Organización del PSOE canario, Nira Fierro, ha respondido al anuncio del PP acusándoles de pretender «enfangar y poner más ruido». Fierro ha defendido que el informe de la UCO aclara que «no hubo mordidas, ni tampoco comisiones» desde Canarias.

Fierro criticó que el PP canario «quiere estirar un chicle que no da más de sí, que a quien único beneficia es la ultraderecha echando más fango». La representante socialista ha denunciado que «el PP quiere ir más lejos que la propia justicia, que el propio informe de la UCO, que deja claro que no hay ningún acto delictivo por parte de Ángel Víctor Torres«.

Nira Fierro denunció que en el PP «no tienen ni proyecto de Canarias, ni proyecto político, y lo único que hacen es sobrevivir en el poder». Respecto al informe de la UCO, Fierro subrayó que se refleja que Torres «no estuvo con mujeres explotadas sexualmente, ni tampoco hubo mordidas, ni tampoco hubo comisiones».