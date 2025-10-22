El PP desautoriza el pacto con el PSOE en el Cabildo herreño

El partido tomó la decisión bajo amenaza de someterse a un expediente disciplinario

Las direcciones del PP en Canarias y en El Hierro desautorizaron este miércoles el pacto de gobernabilidad al que han llegado con el PSOE sus consejeros en el Cabildo herreño, a los que ha pedido que se retracten, bajo amenaza de someterlos a un expediente disciplinario «que puede derivar en expulsión».

El presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas (d), del PSOE, y el portavoz del PP, Rubén Armiche (i), al anunciar el acuerdo entre los dos partidos. EFE/Gelmert Finol

En un comunicado, el presidente del PP en la isla, Juan Manuel García Casañas, lamentó la decisión de los consejeros populares Rubén Armiche Benítez Padrón y Anabel López García de incorporarse al grupo de gobierno que preside Alpidio Armas (PSOE).

Expediente y posible expulsión

Además, García condenó, «de manera contundente», que hayan dado este paso “sin contar con la autorización de la dirección insular ni regional del partido”. Por todo ello, anunció la apertura de un expediente informativo a ambos ante el Comité de Derechos y Garantías de la formación, que podría derivar en su expulsión del partido.

Asimismo, el vicesecretario de Organización del PP de Canarias, Jacob Qadri, reclamó a los consejeros insulares Rubén Armiche Benítez y Anabel López que «reconsideren esta actuación unilateral, acaten las decisiones del partido y abandonen el gobierno herreño de forma inmediata«.

Estas declaraciones se producen después de que el presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas (PSOE), anunciara que había cerrado un acuerdo con el PP para cogobernar la corporación insular tras romperse su pacto con Asamblea Herreña, lo que le dejaba en minoría, solo con el apoyo del único consejero de Izquierda Unida.