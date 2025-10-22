Alpidio Armas, presidente del Cabildo de El Hierro, ha anunciado este miércoles un pacto con el PP para cogobernar la corporación insular

El PSOE y el PP cierran un acuerdo para gobernar en el Cabildo de El Hierro

Alpidio Armas (PSOE), presidente del Cabildo de El Hierro, ha comunicado este miércoles que se ha alcanzado un acuerdo con el PP para cogobernar la corporación insular. El anuncio se produce tras la reciente ruptura del pacto entre el PSOE y Asamblea Herreña.

En rueda de prensa, el presidente del Cabildo herreño ha informado que el consejero del PP, Rubén Armiche, se hará cargo de la consejería de Cultura. Por otro lado, la consejera popular Anabel López cogerá las riendas de la consejería de Empleo y Desarrollo Económico. Armas ha detallado que se mantendrá en el pacto de gobierno el consejero Amado Carballo, de IU-Reunir Canarias.

Pasan a formas parte de la oposición los tres consejeros de Asamblea Herreña y los tres de Agrupación Herreña Independiente.