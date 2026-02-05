El actual presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, anunció que no se presentará en la lista del PSOE en las elecciones de 2027

Informa: Redacción Informativos RTVC

Tras saberse que Alpidio Armas no será el candidato al PSOE a las próximas elecciones de 2027 al Cabildo de El Hierro, la oposición se ha pronunciado sobre esta decisión. La Agrupación Herreña Independiente (AHI) se ha mostrado incrédula ante lo anunciado por Alpidio Armas.

Según ha manifestado el presidente de AHI, Javier Armas, «es una decisión que ha tomado, si es que la ha tomado, y si la ha anunciado supongo que será verdad, pero las elecciones están por llegar a esa fase y ya veremos si efectivamente eso se confirma».

Pleno en el Cabildo de El Hierro. Imagen Cabildo de El Hierro

Mientras, David Cabrera, presidente de Asamblea Herreña (AH), que ha cesado hasta en dos ocasiones del grupo de gobierno del Cabildo en esta legislatura, ha querido respetar la decisión de Armas. «Cada grupo político presenta aquellos candidatos que consideren más idóneos para concurrir a las diferentes instituciones que son las elecciones.

Los actuales socios de gobierno del Partido Socialista, tanto el Partido Popular como Izquierda Unida- Reunir, han preferido no manifestarse.