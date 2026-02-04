El presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, ha adelantado que no encabezará las listas de su partido en las elecciones de 2027 y que ha llegado el momento de dar paso a nuevas personas y nuevas ideas

Declaraciones: Alpidio Armas, exsecretario general del PSOE en El Hierro / Ana González, secretaria general del PSOE en El Hierro

Alpidio Armas no será el candidato del PSOE al Cabildo de El Hierro en las próximas elecciones insulares, previstas para 2027, aunque sí finalizará el mandato que actualmente ejerce al frente de la institución.

El dirigente herreño ha confirmado su decisión de no volver a encabezar la lista socialista, argumentando que ha llegado el momento de dar paso a nuevas personas y nuevas ideas dentro del proyecto político del partido. Tras dos décadas de trayectoria en el PSOE y de trabajo institucional, Armas considera que es tiempo de renovación.

“No me voy a presentar. Es época de otra gente, es época de otras propuestas y yo ya creo que después de 20 años en el partido, de 20 años trabajando, creo que ha llegado un momento en el que las propuestas deberían ser otras”, afirmó el actual presidente del Cabildo.

Alpidio Armas, presidente del Cabildo de El Hierro

Renovación

Todo apunta a que la actual vicepresidenta del Cabildo herreño, Ana González, podría ser la persona que encabece la candidatura socialista en los comicios de 2027. No obstante, desde el partido subrayan que la decisión final corresponderá a las bases, que serán las encargadas de ratificar o no la propuesta en los procesos internos.

“Ahora mismo estoy con ganas y con ilusión para asumir la Secretaría Insular del Partido Socialista. Lo que venga después lo tendrá que decir la militancia del partido”, añadió Ana González.

Con este anuncio, el PSOE en El Hierro abre una nueva etapa marcada por la renovación de liderazgos, mientras Alpidio Armas afronta la recta final de su mandato institucional.