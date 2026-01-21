El vuelo de primera hora El Hierro-Tenerife se adelanta 15 minutos a partir de este jueves

Alpidio Armas, presidente del Cabildo de El Hierro, lo ha confirmado este miércoles tras reunirse con Bínter y adelanta que se recuperarán los 20 minutos perdidos desde que sea posible

En Fitur se promociona el turismo, pero también se reúnen los principales agentes involucrados en el sector, y esa comunicación da sus frutos. Este mismo miércoles Alpidio Armas, presidente del Cabildo de El Hierro, se reunía a primera hora con Bínter y adelantaba poco después una importante noticia para los herreños: el vuelo de primera hora vuelve a adelantarse. Se acerca así a su horario habitual, aunque, como el propio Armas dijo «aún siguen en la lucha» para conseguir los 20 minutos perdidos, algo que Bínter ya ha confirmado que ocurrirá.

Alpidio Armas, presidente del Cabildo de El Hierro, entrevistado en BDC en Fitur

«Ayer me comunicó el director del aeropuerto que Aena y Enaire habían conseguido volver casi, y digo casi porque son cinco minutos menos con respecto al horario anterior. Por lo tanto, son 15 minutos que se va a adelantar la salida del vuelo de Los Rodeos y la salida del vuelo de El Hierro para Tenerife. No son 20 circunstancialmente, hasta que se recupere en la torre de control serán 15, pero eso será efectivo, ya nos lo ha adelantado Bínter, a partir de mañana» confirmó.

También dio otra noticia importante, ya que también este jueves, los cabildos de las islas demandarán a Aena que «recupere los controladores aéreos para las torres de control» para los aeropuertos de La Gomera y El Hierro, que son las que están gestionadas por subcontratas.

Eslogan en Fitur: ‘El Hierro, islas con alma’

El Hierro llega a esta cita en Fitur 2026 con el alma por delante. «Queremos poner en evidencia lo que tenemos, pero tampoco queremos ir muy rápido», expuso Armas. Porque El Hierro es atractiva por sí misma y así lo que quieren promocionar, pero sin prisa y con los objetivos claros. «Paso a paso, como somos nosotros, muy sosegadamente, porque no queremos que se nos llene la isla de gente sin tener el destino preparado. De tal manera, que queremos ir sumando cada vez más gente, pero gente que nos dé calidad, que nos dé un destino diferente que no compite en número sino que compite en calidad y excelencia».

Sus atractivos resaltan a la vista y así los llevan a Madrid: «Naturaleza, renovables, buena gente y buenos productos», resumió el presidente.

Visita del papa León XIV

En su paso por Canarias, El Hierro quiere que el apa León XIV recale en la isla. «Sería un honor y un orgullo. Haremos lo que sea posible para que venga», apuntó Armas. Y es que el Pontífice ha expresado su interés por los temas migratorios de Canarias, y en este sentido, El Hierro tiene mucho que decir.

«En 2024 El Hierro tuvo el 51 % de los migrantes que llegaron a Canarias y en 2025 tuvo el 61 %», indicó como dato que refuerza su posición en cuanto a los procesos migratorios forzados. El presidente considera que, por eso, tienen mucho que aportar. Por ejemplo, porque han «elaborado un protocolo y creo que es un protocolo extrapolable que hacemos con empatía, con valentía y con cariño con toda la gente que nos llega por la propia condición de migrantes de los herremos. De tal manera que sería un orgullo, un espaldarazo y poner en evidencia el posicionamiento de El Hierro y cómo trata este asunto», finalizó.