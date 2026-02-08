El Partido Popular (PP) gana con 26 escaños pero necesita aún más a Vox, que duplica su fuerza. El PSOE cae a su suelo histórico, con 18 diputados

El PP ha ganado las elecciones autonómicas de este domingo en Aragón con 26 escaños, pero se ha dejado dos diputados y seguirá dependiendo, aún más, de Vox, que duplica su fuerza con 14 parlamentarios, mientras que el PSOE cae a su suelo histórico, con 18 diputados, con el escrutinio casi finalizado.

El presidente Jorge Azcón convocó elecciones anticipadas en Aragón, que por primera vez en su historia ha votado en solitario, cuando no llegó a un acuerdo con Vox para aprobar los presupuestos de 2026, pero su objetivo de no depender del partido de Santiago Abascal no se ha cumplido.

De hecho, el PP ha perdido dos escaños, mientras que Vox ha duplicado los suyos, al pasar de los siete que tenía a catorce.

Así, la mayoría absoluta, fijada en 34 diputados, solo la puede alcanzar Azcón con el partido de Alejandro Nolasco.

Mientras, el PSOE, con la exministra de Pedro Sánchez Pilar Alegría como candidata, ha perdido cinco escaños y llega a su suelo histórico con 18 diputados, los mismos que registró su antecesor Javier Lambán en 2015 frente a Luisa Fernanda Rudi.

Uno de los partidos que ha experimentado un buen resultado es Chunta Aragonesista, que también duplica sus escaños, ya que pasa de tres a seis. Teruel Existe se deja uno de sus tres diputados, y consigue dos.

Estas elecciones dejan dos víctimas claras, Podemos y el PAR, que desaparecen del Parlamento autonómico.