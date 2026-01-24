El precio del alojamiento en Santa Cruz de Tenerife se dispara en el Carnaval

El carnaval de la capital tinerfeña es uno de los atractivos turísticos principales de la isla

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife vuelve a convertirse, un año más, en uno de los grandes reclamos festivos de Canarias, atrayendo a más de un millón de personas. Sin embargo, el alojamiento para estas fechas se convierte en un verdadero quebradero de cabeza.

Si no se ha reservado con antelación, los visitantes o turistas pueden pagar hasta 450 y más de 500 euros por noche para dormir en el centro de la capital tinerfeña durante los fines de semana en los que se celebrará el carnaval.

Precios desorbitados

Según confirman tanto vecinos como turistas, los precios se han llegado a triplicar en comparación con otras fechas. De hecho, un mes después del carnaval, esos mismos alojamientos pueden llegar a rondar los 200 euros.

“Se aprovechan de la fecha y ponen los precios por las nubes”, comentan algunos afectados, que califican las tarifas de “desorbitadas”, aunque reconocen que no resultan del todo sorprendentes en una época de tanta demanda.

Foto de archivo de una calle del centro de Santa Cruz de Tenerife. EFE/Alberto Valdés

Ante esta situación, muchos optan por alternativas como alojarse en casa de amigos o familiares, o buscar hospedaje en municipios cercanos como san Cristóbal de La Laguna, localidad que conecta con el centro de la capital gracias al tranvía.

Aun así, quienes quieran dormir en el centro de Santa Cruz de Tenerife, todavía pueden encontrar habitaciones disponibles en diversos portales web, eso sí, preparándose para rascarse el bolsillo y pagar el precio de vivir el carnaval desde dentro.