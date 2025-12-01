ES NOTICIA

El precio del alquiler en Canarias aumenta un 7,4% en noviembre

RTVC / Europa PRESS
Los datos publicados por idealista se ajustan a la comparación con el mismo mes del año anterior

El precio de la vivienda en alquiler en Canarias ha crecido un 7,4% en noviembre en relación al mismo mes de hace un año, situándose el precio del metro cuadrado a 15,1 euros, según el último informe de precios de idealista.

En la comparación mensual, sin embargo, el precio del alquiler en el archipiélago ha descendido un 0,1%.

Datos nacionales

En el conjunto de España, el precio del alquiler ha experimentado una subida interanual del 9,9%, hasta alcanzar los 14,6 euros por metro cuadrado al cierre de noviembre, lo que supone un incremento del 0,3% en los tres últimos meses y un ascenso del 0,6% con respecto al último mes.

Las rentas han subido en todas las comunidades autónomas desde noviembre del año pasado, con Madrid a la cabeza de las subidas, con un aumento del 12,4%, seguida de Castilla-La Mancha (11,6%) y Andalucía (10,7%), mientras que los menores incrementos en el último año se dan en Extremadura (2,9%), Cantabria y Galicia (4% en ambas regiones).

La Comunidad de Madrid (21 euros por metro cuadrado), Baleares (19,1 euros) y Cataluña (18,7 euros), son las regiones con el precio más caro, seguidas de Canarias (15,1 euros por metro cuadrado) y Euskadi (14,8 euros).

