Los precios de los transporte aéreo y alojamientos fueron los que más se encarecieron en el tercer trimestre en comparación con el mismo periodo de 2024, al subir un 7,7 y un 5,4 %, respectivamente.

Los precios de los servicios de transporte aéreo y alojamiento, los que más se encarecen en el tercer trimestre. Arriba, una imagen de panel informativo de la Terminal 4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Baraja. Jesús Hellín / Europa Press.

El índice de precios del sector servicios publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) revela que los precios de los servicios subieron un 2,3 % en el tercer trimestre, cinco décimas menos que en el segundo (2,8 %).

Por ramas de actividad, las mayores subidas fueron las del transporte aéreo y los servicios de alojamiento, seguidas de las telecomunicaciones (4,5 %), servicios de comidas y bebidas (4,1 %) y arquitectura e ingeniería (3 %).

Bajaron agencias de viajes y actividades de alquiler

También se encarecieron, aunque con menos intensidad, las actividades de seguridad e investigación (2,6 %), la consultoría (2,6 %), otras actividades científicas y técnicas (2,5 %), servicios de información (2,4 %), publicidad (2,2 %) y actividades postales y de correos y actividades relacionadas con el empleo (2,1 % en ambos casos), entre otras.

Solo tres actividades bajaron sus precios en el tercer trimestre: las agencias de viajes (un 2 %), las actividades de alquiler (1,2 %) y la programación y emisión de radio y televisión (un 0,6 %).