Abierto el plazo para las candidaturas a los Premios Canarias 2026

Desde este viernes, 14 de noviembre, se abre el plazo para presentar las candidaturas a Los Premios Canarias 2026. El Gobierno de Canarias ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) las bases reguladoras y la resolución que fija las modalidades de esta edición.

Los galardones se otorgarán en las categorías de ‘Acciones Altruistas y Solidarias’, ‘Comunicación’ e ‘Internacional’. Cada una contará con una dotación económica de 18.000 euros.

Estos premios representan el máximo reconocimiento institucional de la Comunidad Autónoma. Según consta en la publicación oficial, se conceden el Día de Canarias a las personas y entidades que hayan destacado por una trayectoria relevante con impacto en el archipiélago.

Por modalidades

La modalidad ‘Acciones Altruistas y Solidarias’ distinguirá a quienes “sin ánimo de lucro, hayan destacado por su dedicación constante a la realización de actividades que representen una mejora de las condiciones en que se desarrolla la convivencia humana en Canarias”.

El de ‘Comunicación’ irá destinado a aquellas personas o entidades “cuya labor a través de cualquier medio de comunicación impreso o audiovisual haya contribuido a difundir y a profundizar en la realidad canaria». Tanto desde el punto de «vista cultural, social o económico».

La modalidad ‘Internacional’ premiará a “los que hayan contribuido de forma notable a la fraternidad entre los pueblos, a la mejora de las condiciones de vida de los sectores más deprimidos de la sociedad». También, que hayan promovido «la defensa de los valores y principios que presiden la convivencia en la comunidad internacional». Así como, «a aquellas personalidades o entidades de otros pueblos que hayan realizado una labor relevante a favor de la sociedad canaria”.

¿Quiénes pueden presentar candidaturas?

Según la normativa, podrán presentar candidaturas, universidades, academias, centros culturales o de investigación, instituciones y personalidades. Las propuestas deberán formalizarse antes del 31 de diciembre de 2025, a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, designará mediante decreto a las personas integrantes de los jurados que evaluarán las candidaturas. En el primer trimestre de 2026 se reunirán y antes de que finalice marzo darán a conocer su propuesta.

Los Premios Canarias representan un homenaje a la excelencia, la solidaridad y el compromiso de quienes contribuyen cada día al progreso y al prestigio de las Islas.

