El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria presentará este viernes, 28 de agosto, el cartel de 2026. Será en una gala que se celebrará en el Teatro Pérez Galdós, a partir de las 21.30 horas

Retransmisión en directo de la Gala de Presentación del Cartel del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026 dedicado a «Las Vegas» ha recibido más de viente propuestas de cartel. Una Mesa Técnica conformada por los ganadores de la pasada edición de las carnestolendas y profesionales del diseño, la imagen y la comunicación, han hecho una preselección de las obras finalistas sobre las que se escogerán al ganador.

Será el voto por SMS del público quien determine la obra ganadora.

El proceso de elección del cartel ha sido abierto a la participación. Han podido presentar obras los profesionales y amateurs capaces de demostrar su solvencia al cumplir con los requisitos y adaptaciones requeridas en las bases. Según el Ayuntamiento, la pericia a la hora de cumplir con las distintas versiones para los soportes promocionales y publicitarios del Carnaval también ha sido valorada por los miembros de la Mesa Técnica.

El director artístico, Josué Quevedo, ya adelantó en julio que el Carnaval seguirá sorprendiendo y apelando al factor sorpresa. La preselección y la elección de finalistas se mantendrá en secreto hasta la gala de este viernes.

«Las Vegas», tema del Carnaval

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026 estará dedicado a «Las Vegas», tras resultar ganador de la votación popular. El tema se impuso a los otros dos del Polo Norte y el Universo.

El carnaval de Las Palmas de Gran Canaria se celebrará entre el 24 de enero y el 1 de marzo, con cerca de una cuarentena de actos para conmemorar los 50 años de las carnestolendas capitalinas.

Presentación alegoría del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria sobre Las Vegas.

Dónde ver en directo la elección del Cartel de«Las Vegas»

La Gala de Elección del Cartel del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026, que tendrá lugar este viernes, 28 de agosto, en el Teatro Pérez Galdós, la podrás seguir en directo:

En nuestra web rtvc.es

A través de Televisión Canaria

En todas nuestras redes sociales se hizo seguimiento al detalle de los desfiles de cada una de las candidatas y las actuaciones durante la gala.

se hizo seguimiento al detalle de los desfiles de cada una de las candidatas y las actuaciones durante la gala. En nuestro canal de YouTube del carnaval.

