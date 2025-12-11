En el II Rally Show Costa Adeje Tenerife van a participar veinte vehículos de rally, diez de slalom de tierra, diez de drift, un car cross y tres karts

Presentado el II Rally Show Costa Adeje Tenerife

La presentación del Rally Show Costa Adeje Tenerife, los intervinientes coincidieron que se trata de un día de convivencia del mundo del motor, en el que lo más importante será disfrutar de los vehículos y dar espectáculo, por encima de la lucha contra el crono o la rivalidad deportiva de las competiciones habituales.

Diferentes escenarios

Por un lado, la modalidad de rallies de asfalto, tendrá tres tramos para que los equipos puedan darlo todo el sábado: “Costa Adeje”, de 6,1 km, que se celebrará a las 11.40 (TC 1) y a las 15.40 h (TC 3); y “Karting Club Recalvi”, de 2,3 km, a las 12.30 h (TC 2). En el TC 3, la segunda pasada por “Costa Adeje” –el popular trazado que pasa por el barrio de Ricasa–, los participantes que lo deseen podrán retornar a la zona de salida para hacerlo en dos ocasiones.

Las modalidades de slalom de tierra y car cross estarán localizadas en el circuito que se preparado en la entrada de Adeje, donde tendrán desde las 12.30 hasta las 16.30 h para dar cuantas pasadas quieran.

El drift y el karting, por su parte, tendrán a su disposición la explanada situada entre las avenidas de Helsinki y Moscú, en Costa Adeje, durante toda la jornada para hacer sus extraordinarios malabares volantísticos, sin horarios, salvo para las dos sesiones programadas a las 13.30 y a las 17.30 h, y para la exhibición final conjunta con los coches de rallies, a las 19.00 h.

Ceremonia de salida

En esta misma explanada, el viernes, se llevarán a cabo las verificaciones, a partir de las 16.45 h, y tendrá lugar la ceremonia de salida, a las 20.00 h. También allí estará instalado un furgón cedido por Cicar que se llenará de juguetes donados por los equipos y los aficionados y que irán destinados a la campaña de la Asociación Mi Abuelo Solidario, para que ningún niño de Adeje se quede sin un regalo en estas fechas tan señaladas.